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協助員工退休 安聯人壽補助年金險保費

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

除了薪水、年終與帶薪休假，你曾要求過退休金福利嗎？曾連續二年獲得「HR Asia最佳企業雇主獎」的安聯人壽為提供員工更優質的退休保障，以壽險業優勢規劃特色福利，只要安聯員工投保特定員工專案年金險，月繳3,000 元以上，完成「數位體驗日」挑戰，如透過安聯e網通操作投資標的轉換或單筆追加，公司將定額補助3,000元。

員工若申請電子對帳單、及線上申請轉換標的或部分提領，更可進一步豁免保單管理及相關費用。安聯人壽透過加碼協助員工規劃退休，積極留下人才持續為公司打拼、共創雙贏。

幸福企業的養成首重透明、雙向的員工內部溝通。安聯集團每年會對全球所有員工統一進行公司認同度的大調查，台灣安聯人壽員工的調查結果，在多項指標均連續四年摘冠，去年更以90%蟬聯第一。

安聯人壽總經理林順才表示，其實歐美企業早就把退休金福利視為人才薪酬包裹的一環，身為德商的安聯在台灣扎根，也將此觀念帶進台灣，安聯不只保障在職福利，更關心員工退休生活，因此精選優質保險商品並訂定補助方案。

鼓勵員工提早作退休規劃，安聯員工投保特定員工專案變額年金保險，月繳3,000元以上，並參加「數位體驗日」，透過安聯e網通進行投資標的轉換或單筆追加，則可獲得參加獎勵金3,000元，藉由定期定額投入，長期累積退休金，樂享無憂老後。

2019 企業員工退休理財調查中顯示，有超過七成民眾選擇加入或繼續服務企業前，十分重視企業是否願意提供員工額外的退休福利，然而只有36.2% 的民眾有把握取得退休前每月薪資的六成維持生活品質，顯示公司企業其實可以積極扮演提供退休規劃或退休資訊的角色。

安聯人壽指出，員工除了運用勞退提撥機制增加自提部分外，雇主也可再加碼提撥為員工強化退休資源，亦是一種留才的方式。

安聯人壽補助員工3,000元參加特定員工專案變額年金保險的方案，除了帶動同事的投保率外，其更大的意涵就在於實際讓同仁感受到公司對員工的重視與加深公司認同感。

安聯除鼓勵內部同仁投保，藉由時間複利的效果，達成足夠的退休報酬，也呼籲民眾趁年輕開始自儲退休金，加速退休金帳戶累積，持續投資、持續成長，提前達成財富自由、提早退休目標。

退休金 年金

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