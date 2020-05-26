新任金管會副主委許永欽首亮相 立下6字期許

金管會主委黃天牧昨舉行上任記者會，他除帶領四大局長，新任副主委許永欽也首度在媒體前亮相。曾任檢查官的許永欽，表示將以「任勞、任怨、任謗」六字做為擔任金管會副主委的期許。

許永欽在自我介紹時說，自己是來自彰化的鄉下小孩，擁有台北大學法學博士，第一任工作是檢察官，主要偵辦公務人員貪瀆案件與企業舞弊案件。黃天牧也補充，許是首位金管會駐會檢察官，前年擔任洗錢防制辦公室執行秘書，對於國際洗錢防制規範很快就進入狀況，最後帶領台灣在去年第三輪評鑑拿到一般追蹤的好成績。

許永欽表示，他目前剛到金管會一周，思考過能在金管會做出哪些貢獻，後來得出的是「協助、協助、再協助」，協助落實主委推動的施政理念，與協調同仁任務交辦，並協助金管會興利與除弊的監理目的。

許永欽說，他過去擔任檢察官時，他的長官常講當檢察官要有「三風」，分別是風格、風度、風骨，現在到金管會後只有六個字「任勞、任怨、任謗」。

許永欽表示，他長期處理不法企業爭議案件，這幾年都有把彙整市場不法案例，對於金管會來說可有四大幫助，第一是提供各局處所有市場上的不法犯罪手法與類型；第二不同犯罪類型有不同查證方式，如透過資金清查或國際合作方式協助調查；第三，市場上不法案件，應該採取怎樣的行政手段；第四，假設業者有違法存在，採取法律手段或是法律適用有誤，可提供自己經驗供同仁參考。