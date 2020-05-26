金管會主委黃天牧 上任一周射三箭、興六利

金管會主委黃天牧上任一周，昨首度召開記者會，推出紓困振興三箭與六大興利方案，紓困振興三箭主要減輕銀行資本計提與提列備抵呆帳壓力，讓銀行可加大紓困或振興放款；六大興利則力求金融業長治久安，目標三個月內提出實際方案，在三年內執行。

黃天牧表示：「紓困跟振興不能等。」參考過各國監理機關針對紓困振興做出哪些監理寬容措施，引領金融機構發揮中介效果，在擴大紓困振興之餘兼顧風險與減輕業者負擔，提供誘因讓金融業者多協助產業。

金管會提出三大方案，第一，跟進國際延後新版巴塞爾資本協定（BaselⅢ），從原本2022年實施延後至2023年上路，因為此措施讓銀行資本計提上更嚴格，延後實施可讓銀行專心放款給受衝擊的企業；同時對房貸風險權數採房貸成數法（LTV），原預計跟新版巴塞爾資本協定延後一年，提前於明年6月實施，目前已有三家國銀完成系統建置，包含中信、北富銀、國泰世華，預估上路後三家國銀資本可增1%至2%。

第二，五家系統性銀行原要於2023年前提列法定資本2%及內部管理資本2%，針對內部資本延後一年實施；第三，放寬紓困放款等授信資產的預期信用損失評估(ECL)訂定處理原則，因國銀已有大量的紓困放款，預期損失會讓銀行提列備抵呆帳壓力很大，考量疫情慢慢減緩，因此訂定統一標準，對銀行提列備抵呆帳上有幫助。

同時，黃天牧也提出六大興利方案，包含公司治理3.0、綠色金融行動方案2.0、保險業新一代清償能力制度、金融科技發展路徑圖、信託業務2.0、金融資安行動方案。他指出，目標希望能在三個月內、8月底前，針對上述六項有利於金融發展長治久安的措施提出具體方案，並在兩、三年內執行，且滾動式檢討。

公司治理3.0預計提前規劃三年計畫，包含打國際盃，資本額達一定標準的上市櫃公司重訊需有英文版、擴大上市櫃公司編制CSR報告書等；保險業新一代清償能力制度是將研議參考ICS 2.0清償制度；綠色金融行動方案2.0則要強化上市櫃公司ESG資訊揭露品質與數量；信託業務2.0預計將從金錢信託，擴大發展食衣住行全方位跨產業結盟信託；金融資安行動方案則因應純網銀將於下半年推出，將提出一項四年期計畫。

黃天牧也指出，台灣金融機構不能僅限於國內市場，勢必要走到國際，分散風險與創造更多元獲利，因此金管會除監理制度必須接軌國際，也要持續積極簽署MOU，尤其是針對新南向國家。

對於近期港版國安法將表決，黃天牧也表示，將密切觀察國安法對香港與區域間影響，並做好風險評估，以維護國內金融市場穩定，「黑天鵝與灰犀牛常出現，金融監理可以自信但不能自滿，超前佈署做所有環境規劃與估計，降低風險對台灣市場影響。」