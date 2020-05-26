台灣新創萬里雲設新加坡總部 強化國際布局

台灣新創萬里雲（CloudMile）積極展開國際佈局，業務觸角伸入新加坡市場，今年前進新加坡設立總部。CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，未來將以「新加坡營運總部」加上「台灣AI研發中心」雙軌經營模式，吸納最傑出技術人才，持續為企業提供最好的B2B雲端及AI服務，拓展亞洲市場營運版圖。

劉永信表示，萬里雲創立3年，在台灣、新加坡、香港皆設有據點，利用雲端科技、AI技術結合各產業的商業邏輯能力，成功協助多家國際級企業實現數位轉型，積極將觸角延伸亞洲發展全球版圖。目前萬里雲服務國內外企業客戶達330多家，包括台灣重要傳產集團在內。

市場研究機構 Synergy Research Group今年第一季調查顯示，全球各大組織在首季的雲端基礎設施服務支出達290億美元，比去年同期成長37%。顧問諮詢公司PwC研究也指出，在2030年，AI將帶給全球GDP 14%的成長，貢獻15.7兆美元經濟產值。

CloudMile透過雲端整合與商業邏輯智慧能力，協助包括17 Media、SHOPLINE、iCook等知名創新網路平台，將龐大資訊透過安全管理、分散風險與數據應用分析，降低成本提升效能，帶來高品質、流暢且安全的用戶體驗。