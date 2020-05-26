疫情過後 金管會：市場將有更多的黑天鵝、灰犀牛

金管會主委黃天牧今（26）日表示，疫情過後的國際政治、經濟情勢變化更無法預告，「黑天鵝」、「灰犀牛」將常常出現。

上周四（21日）立委曾銘宗質詢時問，現在金融市場面臨最大的挑戰是什麼，黃天牧表示是低利率及資安，還有疫情後的經濟、政治變化。

黃天牧說，國際政治、經濟變化，一直朝向更無法預知的未來，換言之，就是「黑天鵝」、「灰犀牛」常常都會出現。

對監理機關來說，最好方式就是要臨淵履薄，監理機關可以自信、不可自滿，好好超前部署，對所有環境做最嚴謹的規劃跟估計的話，就算有突然發生的風險，我們至少可以降低風險對市場的影響，他說，風險固然要顧忌，但監理機關審慎面對未來環境，這態度是重要的。

業者表示，去年華爾街日報曾以「黑天鵝」與「灰犀牛」為題，示警中國大陸的金融穩定風險。

「黑天鵝」是指，發生機率極低、易被忽略，但有不可測性、衝擊力道大；「灰犀牛」事件則是極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅，兩者都會對全球金融市場帶來重大影響。