上海商銀首季獲利「抗疫」 總座：未來仍有兩大挑戰

上海商銀今（26）日舉辦法說會，首季獲利相對「抗疫」，維持正成長姿態。不過，該行總經理陳善忠坦言，因應疫情造成的經濟衝擊，各國央行採取降息、量化寬鬆政策，銀行面臨利差縮減外，也正面臨信用風險上升的挑戰。

上海商銀首季稅後純益為36.0億元，較上年同期微幅成長0.4 %，每股稅後純益（EPS）0.81元。展望今年，陳善忠指出，美國聯準會降息6碼及我國央行降息1碼之下，勢必衝擊銀行業的存放利差及淨利差，將審慎應對，並提出四大發展重點。

一、持續以企業金融為核心業務，提高國際金融業務的比重，以分散地理性的收益來源，達成區域互補作用，同時也兼顧個人金融的房貸、消費性貸款，以及中小企業放款，維持良好的業務成長動能；二、強化外匯業務、財富管理、財務行銷及財務操作，提高手續費收入與投資收益的規模與佔比。

三、持續深化滬港台三家「上海銀行」策略聯盟業務合作平台，並加速籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，布局更完整的大陸及亞太區域網絡；四、持續優化企業及個人網路銀行與行動銀行服務功能，架構實體分行與數位金融營運模式。

法人於會中相當關心疫情對上海商銀的影響。該行資深副總經理彭國貴指出，目前行內的資產品質都優於同業，客戶還本繳息也在正常範圍之內，首季海外投資評價有出現虧損，但隨著市場趨穩，台、外幣投資評價目前都呈正數，未來海外債券方面，將逐步增加浮動利率債券比重，台幣債券則降低長債比重，逐漸增加5年期以下債券。

除此，彭國貴說，未來可掌握四大商機，維持授信動能，包括：掌握國內企業可直接在OBU開戶商機、中小企業振興方案、台商回流、位於大陸的無錫分行有望年底前成立。