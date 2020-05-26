永豐金控招募人才不停歇 今年徵才1,500人

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

面臨新冠肺炎疫情當前，同時適逢銀行招募人力旺季，永豐金控徵才動力不停歇，積極採用遠距視訊面試模式，提供應試者最安全、即時與便利的面試環境。永豐金控表示，今年整體徵才1,500人的計畫不變，強力主打策略、科技及海外人才三大領域

永豐金控總經理朱士廷今（26）日表示，2020年初計畫全年徵才目標約1,500人，其中銀行約800人、證券約550人，惟1月底起因新冦肺炎打亂市場召募步調，以往農曆年後業界摩拳擦掌的校園召募亦紛紛取消，因此改採遠距視訊面試模式，讓面試主管、應徵者、人資人員三方線上進行面試。

永豐金控因應整體金控中長期策略發展「超前佈署」，不受疫情影響，超前、超量、超領域廣納人才，除人力補缺不限縮外，今年更強力主打策略人才（MA、MVP）、數位科技人才、海外人才等，預計徵才1,500人，目前已徵得逾1,700人應徵。

永豐金控 面試 徵才

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