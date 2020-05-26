培養專業助清寒技職青年圓夢 開發金控技職獎學金徵件

中華開發金控透過旗下中華開發文教基金會自2017年起成立「技藝職能獎學金 」 ，獎助家境清寒、具備技藝職能潛力的學子培育一技之長，逐步踏實築夢，迄今累計發出350萬元獎學金，幫助超過300位學生朝向專業達人的目標邁進。

以接受獎學金的苗栗縣國立大湖農工機械科高三郭瑋平為例，郭同學來自清寒務農家庭，國一開始打工賺取學費及生活費，堅持完成學業。他在國中時就明白一技之長的重要，因此選擇高職機械科，甚至成為技職選手，三年苦練，終於在全國技職競賽中區分區競賽獲得模具職類銀牌。

郭瑋平說「感謝中華開發獎學金讓他畢業前可以全力以赴準備比賽，畢業不怕沒工作！」

畢業於虎尾農工的王瑋智同學，以目標通過國手資格選拔賽申請獎學金，獲得中華開發連續九個月的生活費補助，讓他專心投入台南職訓局訓練，在去年代表國家參加俄羅斯喀山第45屆國際技能競賽石膏技術與乾牆系統（粉刷）職類獲優勝。

目前就讀育達高中美髮科高三趙書慈、陳君儀，以2019年全國技能競賽美髮職類決賽第一和第三名成績申請獎助，獲中華開發技職獎學金美髮材料費補助，目前正努力準備今年九月的國手資格選拔賽。

中華開發文教基金會表示，基金會「我們班的小飛象」獎助計畫和「技藝職能獎學金」長期協助國內資源缺乏的孩子適性發展，讓具有特殊優勢潛力的學子，也可以擁有在其他領域圓夢的機會。新年度中華開發技藝職能獎學金持續徵件中，相關資訊請參考基金會網站。