信用卡怎麼申請最容易成功？網揭關鍵因素：這能力比無貸款重要

隨著科技產品不斷地推陳出新，行動支付的普及讓現代人的消費習慣改變，信用卡也成為民眾生活中不可或缺的理財工具。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，自己既沒貸款又有逾40萬元的存款，也提供銀行3個月的薪資證明，但才第一次想辦信用卡就失敗了，讓他無奈地表示，「女孩們會不會覺得信用卡很難辦？」

該名網友在PTT上發文提及首次辦信用卡的經驗，他表示自己沒有學貸及任何貸款，並提供銀行3個月的薪資證明、至少40萬元的存款，但最終仍審核失敗，讓他直呼：「會不會太誇張了啦！」原Po也說到，「我看網路上一堆薪水比我少、存款比我少、還有學貸的人居然能過，真的有夠誇張的」，因此他想詢問其他網友辦卡的經驗，「妳們第一次辦信用卡都直接過嗎？」

對此，有不少人跟原Po有相同遭遇，「辦五次都沒過就放棄了」、「我跟你條件一模一樣……也是沒過」、「我同學存款百萬、領現金的，申請三次都沒過」；不過也有民眾表示，「看運氣吧！我每張都一次過」。有網友就建議原Po，「可以從比較低階的卡片養起，完全沒信用記錄的，一開始辦高階卡被打槍很正常」，不少網友都建議先從適合信用小白辦的卡辦起，或是路上銀行辦卡業務招攬的信用卡，「先辦一張好辦的之後其他張就比較容易過」。

許多人亦指出成功辦卡的眾多關鍵因素，「有固定的金流往來比較能辦，你現在還年輕，銀行會怕」、「跟公司名氣也有關係，大公司比較容易過」、「看行業？我弟收入比我少，但在學校工作所以額度比我高」、「從開戶銀行開始辦會比較容易」。針對網友提及的貸款問題，內行網友也直指，「對銀行來說清償能力比貸款紀錄重要」。