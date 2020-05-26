疫情漸息 台灣產業要翻轉了嗎？

CRIF中華徵信所今（26）日表示，受到新冠病毒影響，台灣大部份產業都出現衰退，尤其內需產業受創嚴重成為重災區。以全體2,301家公發公司(包括上市、上櫃、興櫃、公開發行公司，但不含存託憑證)今年前四月總營收成長來看，較去（2019）年衰退6.76％，在35大類產業中，衰退產業多達29個產業，僅有六個產業能夠維持成長。

出乎意料之外的是，在這波疫情中，前四月整體電子製造產業受衝擊沒有想像中大。首先在前四月營收成長的六大產業中，包括半導體業、電子零組件業，都能維持正成長，甚至半導體業還成長21.97％之多。

其次，前十大衰退產業中，也沒有電子產業列名，電腦及週邊設備業的衰退也只有6.59％低於全體公發公司的衰退幅度，只有光電業及通信網路業營收衰退幅超過10％。

若只看公發公司4月單月營收情況，35大類產業中正成長產業增加至11個產業。4月營收成長前十大產業，除了半導體業、電子零組件業維持成長外，電腦及週邊設備業也出現單月成長，相關的電子通路業也成長15.28％，也高於前四月成長的11.60％。

同時其他電子業在4月也出現0.6％的微幅成長，光電業也僅小幅衰退1.15％，惟有通信網路業營收衰退15.78％，列名4月衰退產業第十名，顯示整體電子產業的營運正在好轉。

值得注意的是，4月單月份公發公司營收成長產業，除了上述電子業外，證券期貨、建材營造、電子商務、銀行票券、營收成長都達8％以上，證券期貨、建材營造4月營收成長更是達到20％以上。資訊服務業及金控業則分別小幅成長4.84％、1.01％，這些產業是率先景氣翻升的產業。

在4月營收及前四月累計營收都出成長的產業，半導體業、電子零組件、電子通路業外，與網購、遊戲的宅經濟及遠端相關設備的電子商務及資訊服務業也名列其中，這兩個產業的長期後勢仍被看好。

至於油電燃氣業、觀光事業、塑膠工業、紡織纖維、橡膠工業、航運業、鋼鐵工業、化學工業、貿易百貨屬於基礎工業、內需產業，營運恢復較慢，仍需待新冠疫情全部解禁，國際需求增強才能逐步恢復。

不過，CRIF中華徵信所也指出，觀光事業雖然前四月營運陷入停擺，不過預期台灣對出國旅遊暫不會鬆綁，而暑假將至，國內旅遊鬆綁後，觀光業可望在國內旅遊消費出現爆發性的成長。

CRIF中華徵信所也提醒，電子產業雖然在疫情中表現相對突出，且電子產業旺季將至，不過在美中持續貿易戰升溫情況下，國際產業鏈的變數仍然很多。

尤其要緊盯美國景氣及消費復甦的情況，也要同步關注美國聯準會的後續貨幣政策。因為在持續大印美元撒錢救經濟之後，美國經濟看似要反彈，但實際挽救失業仍有很多困難。聯準會扺抗不景氣的能量已大幅降低，萬一全球經濟步入衰退，聯準會將缺乏可用的政策金融工具。那將是一場大災難。