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612強降雨 明台產提醒加保颱洪險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

三井住友海上集團明台產物保險今（26）日表示，經濟部水利署電子報統計資料顯示，歷史上的6月幾乎每天都可能發生水災，而過去的紀錄中發現1966、2005、2011及2012年都在6月12日這天發生強降雨事件造成重大損失，「612」可以說是最常發生致災性強降雨事件的一天。

明台產險發言人、副總堀川真一表示：「根據氣象專家透過大數據分析，除了每年的5至10月較容易因為颱風或梅雨季發生強降雨，天災的頻率越來越高，豪雨沖刷力道也不斷增強，強降雨導致的災害比率大幅上升。」這樣的情況下，做好防災工作並安排足夠的保險保障成為降低損失的關鍵。

根據明台產險內部統計，為汽車加保颱風洪水險的件數，不到整體車險投保件數的1％；投保住宅火災保險的件數中，加保颱風洪水險的件數更是連0.01％都不到，顯示大部分民眾仍然沒有透過保險分散颱風洪水風險的意識。

雖然住宅火災保險自2020年1月1日起新增住宅颱風及洪水災害補償的保險保障，加量不加價，但將全台依危害程度分為三區，危害程度為低等的新竹縣市、台中市、南投縣等，賠償限額9,000元。

危害程度中等的台北市、台南市、高雄市等，賠償限額 8,000元；而危害程度最高等的基隆市、宜蘭縣、花蓮縣等地區賠償限額卻只有 7,000元，當面臨風雨災害這樣的賠償限額可能不足。

堀川真一舉例，2016年莫蘭蒂颱風橫掃全臺，有一名居住於高雄五層樓鋼筋混凝土造透天厝的保戶，因強風豪雨造成一樓強化玻璃捲門、五樓鐵捲門、天窗、瓦屋頂等遭致受損需更換，總理賠金額約12萬元，是現行高雄市住宅颱風及洪水災害補償保險限額8,000元的15倍。

汽車部分，明台產險分析，加保颱風洪水險的車主，主要居住於台北、桃園及高雄。雖然汽車加保颱風洪水險的比率較住宅的加保比率高出一些，但以市場整體而言，加保比率仍非常低。

堀川真一分享理賠經驗，2019年有一名位於高雄市仁武區的保戶，駕駛進口房車行經低窪積水處進水造成引擎熄火，包含拖車及修復費用等，總理賠金額高達百萬元。雖然汽車附加颱風洪水險會增加一定金額的保費，但相比動輒數百萬的車價，這樣的風險移轉還是必要的。

他提醒民眾，等到颱風警報發布後才想投保，保險公司多半不受理。

另外，住宅火災保險附加颱風洪水險的保險期間若跨越5月1日至10月31日，保費會以全年100％計收。

民眾若住在容易受颱風侵襲或淹水的地區，應重新檢視目前的保障是否足夠並盡早完成投保。

車險部分，透過明台產險官方網站投保車體險加保颱風洪水險，可享近9折優惠；6月底前透過明台產險官網，網路投保或傳真投保強制險加任意險，還有機會抽中時下最夯，搶都搶不到的動物森友會特別版主機。

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