永豐15年金融債 6月30日終止上櫃

隨著科技產品不斷地推陳出新，行動支付的普及讓現代人的消費習慣改變，信用卡也成為民眾生活中不可或缺的理財工具。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，自己既沒貸款又有逾40萬元的存款，也提供銀行3個月的薪資證明，但才第一次想辦信用卡就失敗了，讓他無奈地表示，「女孩們會不會覺得信用卡很難辦？」

2020-05-26 16:52