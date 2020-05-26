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永豐15年金融債 6月30日終止上櫃
一度因配息率達44%吸引關注的「永豐15年金融債」（00837B）ETF，因最新規模已低於法定門檻，經永豐投信申請終止契約，櫃買中心今（26）日公告，該ETF將於6月30日起終止上櫃，此前投資人仍可於正常買賣。
永豐15年金融債ETF成立僅一年左右，受到市面上，金融債ETF發展趨於飽和，該ETF規模一直難見成果。目前基金僅剩3,737萬元，早已低於法定1億元規模；永豐投信日前於官網公告，申請該ETF終止信託契約並獲金管會核准。
櫃買中心指出，永豐15年金融債訂6月30日終止上櫃，停止交易後，永豐投信持續辦理投資人服務，可洽官方網站。
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