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元富推智能客服 業界首創AI對話式密碼服務

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

因應金融科技潮流，元富證券致力數位金融（Fintech）發展，今（26）日正式推出智能客服「小新」Chatbot，以智能客服機器人+密碼服務組合，成為業界首創AI對話式密碼服務。透過AI智能對話，「小新」24小時為客戶即時排除密碼解鎖、變更、補發等無法登入交易問題、FAQ，以及證券報價商品行情查詢等服務。

元富證券總經理李明輝表示，根據元富客服中心（Call Center）進線系統資料顯示，近七成的客戶致電客服中心，皆是詢問密碼解鎖、變更、補發或電子交易憑證相關等重複性問題。

元富考量使用者體驗，推出仿真人回覆的智能客服，不僅可即時為客戶解決痛點，更能有效縮短客戶等候時間，提升客戶好感度。領先業界的智能客服「小新」，具備深度諮詢能力，能精準快速解決顧客問題，透過自然語言分析技術（NLP）及大數據分析，有效學習元富證券各項業務，將證券專業知識轉化成為元富專屬的智能知識庫。

元富智能客服「小新」，於元富證券官方網站及手機網提供24小時線上服務，第一階段三大功能包括有：1.AI智能對話：突破一問一答的限制，透過智能客服自然語言分析技術、從對話中收集相關聯的訊息，利用上下文邏輯串接起客戶提問，做到準確判斷客戶所需，為客戶線上即時處理密碼變更、解鎖、補發等作業 。

2.知識庫FAQ導入：以電子交易作業常見問題 FAQ知識為主，Chatbot會提供最適切的解決方法。

3.證券報價商品行情查詢：輸入股票代號或名稱，提供即時商品行情。此外，「小新」亦結合元富證券官網等資料庫，提供包含熱門資訊、最新消息、新手上路等豐富的實用資訊，彈指間滿足投資者多元詢答需求。

元富 金融科技

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