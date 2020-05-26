銀行推美元優存 利率最高2％

近期新台幣兌美元匯率屢見29字頭，也吸引了美元投資人開始逢低進場布局買進美元，但受到聯準會降息影響，目前國內市場已鮮少看到1字頭的美元定期存款利率。近期土地銀行、華南銀行及第一銀行都推出限期限量的美元優存方案，利率最高2％，至5月29日截止，有需求的民眾要把握機會。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，美國聯準會大幅調降美元存款利率，於此低利環境中，土銀為嘉惠存款戶，自109年5月25日起至109年5月29日止推出「美元高利定存快閃優惠專案」。

土銀表示，只要是新資金，單筆達美元1萬元以上，即可享存期一個月年利率2%的高利美元定存，相較於目前一個月牌告利率0.25%，高出許多。這麼好康，心動的老客戶、新朋友趕快把握機會在期間內到土地銀行臨櫃辦理。

華銀表示，申辦華銀「四個月期、年息1%美元高利定存」優惠專案不用綁定保險或理財產品，不管是華南銀行的老客戶還是新朋友，只要是以新台幣結購美元、或是從其他銀行匯入的美元資金，單筆定存金額個人戶在1萬美元以上、企業戶(含OBU客戶)在5萬美元以上，存款金額無上限，都可享有此優惠方案。

此外，為因應純網銀時代的來臨，華銀也針對網路世代推出個人戶外幣SNY帳戶，不論新舊客戶都可以在華銀官網Bank3.0線上申請開立外幣存款帳戶，透過網路銀行辦理美元定期存款(限個人戶)，享有3個月期年息0.6%的「網銀優惠定存」利率，一般外匯帳戶單筆3仟美元以上，SNY帳戶單筆1仟美元以上，即可承作。

華銀表示，「美元高利定存」及「網銀優惠定存」專案提供客戶一項新選擇，可同時享有穩定收益及資產多元配置的優勢，涵蓋個人到企業，高資產族群到小資族，滿足各個族群的需求，提供美元投資者一個高利安穩的避風港，活動期間至109年5月29日截止。

一銀則是自即日起至5月29日止，推出薪轉戶專屬美元優利定存，定存利率限時加碼活動，活動限額1000萬美元。活動期間透過第一銀行第e個網/第e行動APP之薪轉戶專區參與活動，辦理3個月期美元定存，可享優惠利率0.52%(現行牌告利率為0.45%)，每人承作限額3000美元，現做現賺，提供薪轉客戶理財規劃的新選擇，賺取優惠利率的同時，也讓資產配置更加完善。