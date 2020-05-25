磊山保經宜蘭分部成立 提供全方位金融保險服務

磊山保經今天(25日)表示，已於5月23日在台灣東部增拓宜蘭分部，將秉持一貫專業服務堅持，提供保戶量身訂做的風險規劃管理與在地便利性。

宜蘭分部在磊山保經內部，被公司同仁稱為「宜蘭分行」。磊山保經「宜蘭分行」執行長黃冠竣說：「因為找不到最好的團隊服務在地，所以我們決定在宜蘭從零開始打造，以成立東台灣第一支CIA500團隊為目標，提供在地保戶全方位金融保險服務。」

磊山保經宜蘭分部位於，宜蘭縣羅東鎮公正路230號六樓，地處羅東鎮夜市商圈核心，附近交通便利、商業活絡、公設完善且政府機關密集，利於各項金融保險業務推展。

宜蘭分部除規劃有舒適的金融保險洽談諮詢環境外，更不時提供公益人文活動服務在地民眾。

磊山保經業務總經理林世德說，該地勢將成為宜蘭地區民眾的金融保險的好厝邊，秉持磊山保經「圓滿人生」的核心價值竭誠地為東部民眾服務，歡迎在地居民有任何金融保險都可以前來諮詢洽談，體驗業界唯一以幸福為標準配備的保險經紀人公司。

磊山是一間以愛、責任、關懷為本質的保經公司，在公益上，整合資源提供社會帶狀公益的支持。在專業上，透過保險提供客戶身心安頓的力量，從不同壽險公司中為客戶尋找最符合需求的商品，同時也善盡專業經紀人角色，為客戶爭取理賠權益。

磊山保經表示，該公司即將深耕宜蘭，歡迎主動積極、願意學習，想要開創屬於自己事業的菁英夥伴加入磊山。