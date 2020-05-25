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國票金子公司減資24億元上繳金控 用於設立樂天純網銀
國票金今（25）日重訊公告，子公司國際票券金融申請調整減資24億元上繳國票金，經過金管會准予照辦，目的是為了充實國票金控營運資金，投資設立純網路銀行，擴大業務領域，國票金指出，已經在5月18日執行完畢，並將用於設立純網路銀行。
根據經濟部登記資料顯示，樂天國際商業銀行資本額100億元，國票金持股49%，日本樂天包括樂天銀行、樂天信用卡持股51%。
金管會主委黃天牧上任後，市場關注他對純網銀發展態度，是否能比擬顧立雄時期的開放與鬆綁。顧立雄時期，常與具有海外網路金融開放經驗的外銀總座相互切磋、交流資訊，有助於國內純網銀相關法規鬆綁，以利純網銀未來上路後，能承作更多業務與發展。
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