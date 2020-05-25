散戶大軍衝衝衝 證券劃撥帳戶連六月飆新高

中央銀行3月降息1碼後，定存戶著眼利率大降，資金出現琵琶別抱現象；央行今（25）日公布4月金融情況，散戶大軍伺機進駐股市、資金齊聚最前線，致證券劃撥存款餘額月增275億元，至2兆2,679億元，連六月創下歷史新高紀錄。

央行提供資料顯示，4月集中市場成交金額，散戶占比激增，由3月的56.3%升至63.6%，創2014年1月以來，近六年半新高，顯示散戶螞蟻雄兵積極投入股市，尋求較高的投資報酬率。

央行經研處副處長吳懿娟指出，「台灣基本面相對其他國家穩定，股市資金動能還是很好」，因此，4月活期儲蓄存款成長增加，使股市資金動能指標M1B年增率升至7.5%。至於資金存量指標M2，則是受到外資淨匯出影響，降至4.21%。

吳懿娟指出，外資4月雖呈淨匯出4.28億美元，但較3月大幅匯出103.96億美元減少許多。

至於國內活存增加，主要是央行降息後，定存利率較低，有些民眾到期後不再續存，再加上4月股市反彈，有意投入股市的民眾將資金暫泊在證券劃撥存款上，使金額增加。