專家：地緣政治風險升級 人民幣貶壓難卸

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋25日發表人民幣市場周評指出，眾所矚目的北京兩會於上周開幕，經濟議題上步伐穩健，但香港國安立法卻令中美緊張關係升級。目前各種問題環繞在中美之間，除了香港議題外，疫情爭端、華為禁令等都各自充滿不確定性。

展望後市，上周五(22日)尾盤美國商務部突然宣布，新增33家中資企業和機構至美國實體清單，預料人民幣對美元短線貶值壓力恐驟增。北京兩會將於本周閉幕，會議精神將是一大觀察指標。

上周市場情緒反覆，周初因肺炎疫苗試驗進展良好，各類風險資產普遍走高，美指跌破百元大關。隨後美國聯準會公布今(2020)年4月份會議紀要，文中提及對經濟復甦的擔憂，同時對第二波疫情爆發感到悲觀，聞訊美指自低點反彈，人民幣則由升轉貶。

但影響人民幣走勢最大的還是大陸於兩會提出的「香港國安立法」，由於美國表示將對此作出強烈回應，引爆市場緊張情緒，離岸在岸人民幣皆貶至波段低點。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約146點，收在7.1485元兌1美元，貶值幅度0.20%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線貶值275點，收在7.1294元，貶值幅度0.39%。

境內貨幣市場方面，上周境內大行供給開始減少，資金態勢不如先前寬鬆，隔夜回購利率重返1.00%上方，各主要回購利率走揚。而在公開市場方面，5月貸款市場報價利率(LPR)報價保持不變，符合市場普遍預期。

由於逆回購操作已空窗逾一個多月，加上地方債發行規模大增，市場資金持續流出，流動性逐步收斂。估計為提振短期經濟增長動能，6月有機會重啟降息，包括中期借貸便利(MLF)、LPR等都將適度下調10至20個基點。

另外，大陸總理李克強於人大會議中表示，今後財政政策要更加積極有為，除了加大減稅外，財政赤字規模比去年增加人民幣1兆元，同時發行1兆元的抗疫特別國債。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)周線連續第三周走高，同境內利率走勢一樣緩步墊高，但拆借市場依舊寬鬆，流動性大致良好。而掉期(Swap)方面，短端利差因人民幣利率反彈有放大的趨勢，而中長端則因美元資金成本走強而縮窄，整體掉期曲線呈現平坦化。