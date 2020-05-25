匯市爆量貶！新台幣貶6.7分 收30.076元近一個月新低
美中貿易關係緊張，人民幣中間價貶至2008年3月以來新低，新台幣匯率今（25）日帶量貶值，終場貶值6.7分，收30.076元，為近一個月新低，台北外匯經紀公司成交量12.48億美元。
台股今日以小紅盤開出，盤中高低點震盪155.29點，終場上漲60.03點，成交量1,460.74億元，守住月線；三大法人賣超29.4億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.68億元，投信賣超2.39億元，自營商買超（合計）18.66億元，其中自營商（自行買賣）買超7.94億元，自營商（避險）買超10.71億元。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言