土銀祭2%高利美元定存 限時限額動作要快

美國聯準會降息後，美元定存利率直直落，逾2%以上存款利率愈來愈難覓。土地銀行宣布，自今（25）日推出年利率2%超優惠美元定存優惠專案，活動期間只有五天，且額度有限，這千載難逢的好機會，存戶們千萬不能錯過。

邇來新冠肺炎疫情重創全球經濟，美國聯準會大幅調降美元存款利率，於此低利環境中，土地銀行為嘉惠存款戶，即日起至109年5月29日止推出「美元高利定存快閃優惠專案」，心動的美元定存族，一定要馬上行動，只要是新資金，單筆達美元1萬元(含)以上，即可享存期一個月年利率2%的高利美元定存，相較於目前一個月牌告利率0.25%，高出許多。這麼好康，心動的老客戶、新朋友趕快把握機會在期間內到土地銀行臨櫃辦理。

土銀表示，熱烈歡迎老客戶、新朋友加入土銀的LINE及FACEBOOK，不僅可以收到土銀第一手的訊息，同時土銀經常不定期舉辦各種抽獎活動，獎品豐富，網友隨時注意LINE官網ON AIR活動，讓您好康不漏接。