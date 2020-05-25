限時五日！一銀推薪轉戶專屬美元優利定存
第一銀行今（25）日宣布，即日起至29日止，限時五日推出薪轉戶專屬美元優利定存，定存利率限時加碼活動，活動限額1,000萬美元。
第一銀行表示，活動期間，透過第一銀行第e個網或第e行動APP之薪轉戶專區參與活動，辦理3個月期美元定存，可享優惠利率0.52%（現行牌告利率為0.45%），每人承作限額3,000美元，現做現賺，提供薪轉客戶理財規劃的新選擇，賺取優惠利率的同時，也讓資產配置更加完善。
第一銀行提醒，如因市場外幣利率有劇烈波動，本活動將隨時變更或終止，如有外幣優惠定存最低承作金額、承作上限或期限等條件上選擇之疑義，可逕至鄰近分行詢問第一銀行外匯人員，獲得最佳的投資建議。
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