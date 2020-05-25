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擴大服務台中海線客戶 國泰世華沙鹿分行獨棟行舍啟用

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
國泰世華銀行沙鹿分行遷址擴大營業，國泰世華銀行總經理李偉正（左三）、通路執行長鄧崇儀（左二）、副總經理黃琮萌（左一）、區協理黃勝裕（右一）及沙鹿分行協理林景裕（右二）今(25)日共同出席剪綵儀式。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行沙鹿分行遷址擴大營業，國泰世華銀行總經理李偉正（左三）、通路執行長鄧崇儀（左二）、副總經理黃琮萌（左一）、區協理黃勝裕（右一）及沙鹿分行協理林景裕（右二）今(25)日共同出席剪綵儀式。圖／國泰世華提供

為滿足大台中海線客戶個人、家族和企業客戶多元金融需求，國泰世華銀行沙鹿分行今（25）日搬遷到嶄新獨棟建築擴大營運，素雅的灰色三層樓建築，質樸卻很吸睛，成為當地最新特色的金融地標。

台中沙鹿北接清水、大甲，南通梧棲、大肚，坐擁台中國際機場，位處陸海空交通中心，地理位置佳；鄰近港區OUTLET和中科園區，為海線地區重要的文教生活區，是成衣批發商及中小型機械製造廠重要據點，且多是國泰世華銀行沙鹿分行重要往來客戶的集散地。

國泰世華銀行沙鹿分行於1999年成立，與「鹿寮商圈」成衣批發商、機械製造廠及商貿等產業共同成長，遷址以客戶需求為優先考量，全新分行坐落於中山路主要幹道上，沙鹿分行獨棟三層樓高的設計，規劃近200坪的服務空間，希望提供一個在地人來銀行都能安心、舒適的獨特體驗。

一樓寬敞舒適的諮詢空間，使客戶得以從容洽辦業務、掌握市場最新脈動，同時，亦擴充自動化服務設施、增設數位服務櫃台協助客戶線上申辦金融業務，配置多元功能的自動化機器，提供24小時不中斷的金融服務；二樓以上是理財空間 ，提供理財貴賓絕佳的隱私服務，享受專屬的個人理財、企業金流管理等多重金融服務需求。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華全台共有165家分行，是分行數最多的民營銀行，服務據點設置向以客戶需求為優先考量，除了透過分行服務各地客戶，今年2月中更創下銀行業先例與全聯推動國泰世華金融服務站，打破傳統銀行時間與空間限制，目的就是要實踐服務鄰距離的精神。

國泰世華 華銀 全聯

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