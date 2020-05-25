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港版國安法讓台灣成金融中心？張建一：籌資中心有機會

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台經院院長張建一認為，台灣短期仍難取代香港成為金融中心。記者戴瑞瑤／攝影
台經院院長張建一認為，台灣短期仍難取代香港成為金融中心。記者戴瑞瑤／攝影

港版國安法將在本周四表決，經濟界關注台灣能否取代香港成為金融中心，對此，台經院院長張建一表示，「短期不可能。」過去香港在貿易、稅與金融商品上的自由度比台灣開放太多，但成為籌資中心是有機會的。

張建一表示，港版國安法讓香港人才有機會流到台灣，但香港資金能否到台灣，就要看央行與金管會對法規鬆綁的程度。從之前的反送中到國安法，確實讓香港民眾對香港前途有點憂慮。港版國安法的範圍很廣，包含在香港犯法直接送往中國，香港過去的定位可能會被改變，更會讓人覺得香港制度在下降，但未來香港貿易、金流是否受到影響，還有待觀察。

張建一指出，香港第一季經濟狀況很不好，主要是疫情衝擊觀光客與貿易，造成香港第一季GDP大幅下滑，甚至比大陸還嚴重。國安法則會讓人憂慮去香港旅遊，讓香港經濟面臨很大不安定。過去幾年香港經濟不好，中國已經慢慢取代香港地位，尤其是製造業，且整個房地產需求下滑，政治層面是最大因素。

台灣能否有機會取代香港成為金融中心？張建一直言短期不可能，過去不管是貿易、稅與金融商品，香港都比台灣自由太多，國內央行與金管會則視金融業為高度敏感產業。從反送中觀察，香港失利後，得利的反而是新加坡，許多外企都移到新加坡。但新加坡匯率沒有這麼自由，香港國際資金要移來台灣有難度，主要就是因為金融商品自由度的問題。

但張建一認為，台灣成為「籌資中心」是有機會的。他表示，當初在亞洲矽谷方案時就有這樣構想，新創有一些點子，但無法籌資。透過亞洲矽谷方案可以在台灣上市，前提是要跟台灣的產業有連結；金管會也在推動新財富管理方案，讓在香港的資金回來台灣做財富管理。

香港 國安 金管會

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