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印度、香港風險高 黃金白銀搶著買

經濟日報 / 記者高瑜君/台北即時報導

上周指數創高後，加權指數三度叩關11,000點整數功敗垂成，也讓周線留下兩百點的上影線，目前高檔平台區間落在10,750~11,000點中，又逢上周五（22日）陸股、港股跳空大跌，期貨分析師林昌興指出，本周的操作策略，偏保守避險為主。

首先留意亞洲股市開始回檔，上周五從香港、A股到台股無一倖免，通通開高走低收在最低，也透露出外資撤退的疑慮，其中，法人減碼最多的，除了滬深300正2外，就是印度股市。

前者受到香港大跌破區間的影響，宜暫時避開外，後者印度出現了疫情再度爆發的經濟衰退潮，比起美國確診率的衰退，投資人更應當心醫療程度差的經濟體，可利用反向ETF或放空期貨來避險鎖單。另一方面特別留意本周恆生指數和A股的連續性，如果看到外資機構持續賣超中概股，則短線仍有修正的可能性。

林昌興指出，台股結算後外資減碼，雖然上周三（20日），台股拉高結算氣勢如虹，但受到亞股拖累，上周五留下高檔長黑伴隨著外資連續性大幅賣超；觀察國內重要ETF，三大法人本周出現了減碼多單、開始布空的籌碼變化，其中，小幅增加台灣50反1（00632R）3,916張，減碼台灣50（0050）8,606張、減碼元大高股息（0056）6,230張，加上台指期拉高結算後，多方軋空力道結束，台積電與鴻海受到華為禁令，影響年度營收必定下滑，空方主導近期盤面下，所以，本周留意回測機會加大，短線不可掉以輕心。

最後，黃金白銀避險商品上揚，雖然股票市場回檔有限，但是通膨加上避險雙題材讓貴金屬市場非常火熱，不論是現貨、期貨還是ETF，只要跟金銀相關的避險交易在上周都變得異常火爆，其中，漲多回檔的黃金交棒給白銀期貨，白銀價格短線從1,550美元持續的往上推進到1,800美元，雖然白銀尚未站回前波高點1,900美元，但可以看出多頭趨勢的力量尚未改變。

因此，回到國內市場上，法人機構上周頻頻買進黃金白銀，其中，以元大S&P黃金正2買超8,348張，元大道瓊白銀買超2,920張為商品市場中表現最好的兩檔，如果本周出現回檔，仍可以當成資產配置布局的一部份。

期貨 外資 台股

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