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央行統計…企業股債市籌資 比重再降低

聯合報 / 記者邱金蘭／台北報導
金管會主委黃天牧表示，國內直接金融比重僅一成多，在國際間算低。圖／聯合報系資料照片
金管會主委黃天牧表示，國內直接金融比重僅一成多，在國際間算低。圖／聯合報系資料照片

中央銀行統計，去年股市及債市等直接金融比重再降至百分之十七，銀行放款等間接金融則上升至百分之八十三，資本市場籌資功能逐漸弱化，資本市場面臨萎縮危機。

新任金管會主委黃天牧上周在答詢時表示，國內直接金融比重只有一成多，在國際間算低，為協助中小企業在資本市場籌資，金管會研擬在資本市場另設一個中小企業板。除規畫設立中小企業板，金管會也將全面檢討大型無獲利上市櫃條件規定，希望協助更多企業從資本市場籌資。

企業籌資管道包括間接金融及直接金融，間接金融是向銀行貸款，直接金融則是發行股票、公司債等籌資。據央行統計，一九九○年時，直接金融比重僅一成，之後隨著資本市場發展，直接金融比重逐步上升，二○○○年時直接金融比重最高一度來到百分之廿七。央行資料顯示，直接金融比重在二○○三年時還有百分之廿六點一八，但之後開始一路下滑，到去年底止，直接金融降至百分之十七。

金融業者表示，國內直接金融比重下降，跟國際趨勢相反，顯示企業透過股市、債市籌資功能降低，資本市場面臨萎縮危機。

業者分析，近幾年市場利率太低且銀行資金多到無去處，是造成直接金融比重衰退的原因。現增要看股市臉色，發債需要時間、也要債信好，現在銀行利率低，如果利率相差不大，企業直接找銀行，方便又快速。企業找銀行幫忙發債做保證，銀行多會跟企業說，直接貸款給你就好。

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