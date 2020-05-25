聽新聞
test
0:00 / 0:00
央行統計…企業股債市籌資 比重再降低
中央銀行統計，去年股市及債市等直接金融比重再降至百分之十七，銀行放款等間接金融則上升至百分之八十三，資本市場籌資功能逐漸弱化，資本市場面臨萎縮危機。
新任金管會主委黃天牧上周在答詢時表示，國內直接金融比重只有一成多，在國際間算低，為協助中小企業在資本市場籌資，金管會研擬在資本市場另設一個中小企業板。除規畫設立中小企業板，金管會也將全面檢討大型無獲利上市櫃條件規定，希望協助更多企業從資本市場籌資。
企業籌資管道包括間接金融及直接金融，間接金融是向銀行貸款，直接金融則是發行股票、公司債等籌資。據央行統計，一九九○年時，直接金融比重僅一成，之後隨著資本市場發展，直接金融比重逐步上升，二○○○年時直接金融比重最高一度來到百分之廿七。央行資料顯示，直接金融比重在二○○三年時還有百分之廿六點一八，但之後開始一路下滑，到去年底止，直接金融降至百分之十七。
金融業者表示，國內直接金融比重下降，跟國際趨勢相反，顯示企業透過股市、債市籌資功能降低，資本市場面臨萎縮危機。
業者分析，近幾年市場利率太低且銀行資金多到無去處，是造成直接金融比重衰退的原因。現增要看股市臉色，發債需要時間、也要債信好，現在銀行利率低，如果利率相差不大，企業直接找銀行，方便又快速。企業找銀行幫忙發債做保證，銀行多會跟企業說，直接貸款給你就好。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言