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這五張刷卡繳稅回饋多 再用分期獲Combo優惠

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

2020年刷卡繳稅優惠出現三現象，如：許多發卡大行回饋均較往年縮水、大戶族成發卡行搶奪客群、低成本搶市。發卡行搶大戶繳稅商機，回饋部分以兆豐銀世界卡最高1.24%現金紅利回饋殺出重圍，匯豐旅人無限卡1%、台新頂級卡0.3%、玉山銀世界或無限卡0.35%、中信商旅鈦金卡0.2%等緊追在後。

銀行主管說，每年繳稅季都是各發卡行爭奪客戶的好時機，但其實刷卡繳稅，對銀行而言，不僅無法收取手續費，還需待墊付款一個月以上，同時，還得支付國際組織清算費，算是賠本生意，因此今年許多同業都有一樣策略，先對「看得到的有錢人」給優惠，回本速度較快。

報稅季延長一個月，讓每年需繳納上百萬元稅金的大戶族，有更充裕的時間籌措稅金，若再搭配銀行給予的分期功能，不僅手頭更加寬裕，更能彈性使用現有資金，相較市面上通常提供分期就不提供現金回饋的遊戲方式，兆豐世界卡直接祭出不限金額9期0利率及1%現金回饋雙重優惠，讓持卡人不需左右為難，兩種優惠可以直接入袋。

除了兆豐世界卡1.24%紅利現金雙回饋外，其餘像是：匯豐旅人無限卡1%回饋、中信商旅鈦金卡的0.2%回饋、台新頂級卡0.3%回饋以及玉山世界卡/無限卡0.35%，其中兆豐世界卡與中信商旅鈦金卡都有加碼活動，像是持商旅鈦金卡單筆稅額超過100萬且一次付清，加碼0.168%，加碼上限4.5萬元。

舉例而言，倘以同樣繳100萬元所得稅來計算，兆豐世界卡總計5,400元回饋，其中包括3,000元刷卡金與2,400元紅利；匯豐旅人無限卡可獲500元回饋，因1%回饋上限500元；中信商旅鈦金卡則獲得3,680元；台新頂級卡則可獲得3,000元；玉山世界卡/無限卡則獲得2,500元。

兆豐銀 中信

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