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國內企業開放在OBU開戶　金管會9月公布、年底前上路

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會已取得央行同意，將開放以「授信為目的」的國內企業，可直接在OBU（國際金融業務分行）開戶。金管會主委黃天牧今表示，預估將於9月底前對外公布法規，各銀行還需要時間準備，最快年底前上路。

金管會今年最大政策就是「媲美星港財富管理方案」，其中一項是研議開放國內企業可在OBU開戶，但是必須以授信為目的，但因OBU業務同時涉及央行與金管會，因此金管會提議後與央行研議，終於在近期達成共識。

目前OBU僅提供境外個人或法人開外幣帳戶，在OBU操作的利息跟交易所得不需課所得稅；境內的法人跟個人則只能在DBU開戶，並要課所得稅。OBU業務雖不能涉及新台幣，但可不受央行結匯跟稅負限制，DBU則受結匯跟稅負限制。

目前本土企業若想在OBU開戶，需成立境外紙上公司，若不成立境外公司只能開DBU，但DBU有更高的外匯、稅負管制，OBU擁有更自由空間，開放本土企業在OBU開戶，可讓本土企業不用假裝在海外成立紙上公司再回頭開OBU。

因為涉及外匯管制開放，金管會與央行溝通後，將限制開戶須符合目的性，必須以授信為目的開戶。黃天牧今在立法院財委會表示，預計第三季、9月底前對外發布法規，銀行也會需要會時間做準備，希望能在今年底前上路。

銀行局局長邱淑貞表示，目前第一階段可以不修法，開放國內企業以授信為目的開帳戶，可做的業務包含對外收付、支付境外子公司薪資等，至於第二階段因涉及到OBU條例的修法，還有待與央行進一步討論。

金管會 央行 所得稅

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