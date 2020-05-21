金管會副主委人選 確定內升「三局長選一」

金管會面臨人事大變動，前金管會主委顧立雄調任國安局秘書長後，由黃天牧從副主委升任主委，如今常務副主委的缺，確定由金管會內升，將由3位女局長中選一位。

今天立法院財委會上，立委江永昌關心金管會常務副主委人選。金管會副主委黃天牧表示，將從保險局、銀行局、檢查局、證期局4個局長中選擇，「我覺得應該要內升。」

但因為證期局局長張振山5月4日才剛上任，黃天牧表示，張局長勇於任事，但他5月4日才剛上任，應該機會不大。換言之，將從三位女性局長中挑選。

江永昌再追問哪一位機會較大？黃天牧則回應：「所有局長都很認真、使命必達，都有機會。」