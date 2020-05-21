金管會新主委的挑戰？黃天牧：有二大項

金管會主委黃天牧今（21）日在立法院答詢表示，疫情後低利率環境，及資安威脅，都是要面對的兩大挑戰。

立委曾銘宗質詢表示，金管會未來施政有那些挑戰？黃天牧表示，疫情後國際政治、經濟情勢更加變化莫測，如何面對，要更加超前部署，以及低利率環境下金融業經營面臨的困境，還有，資安威脅都是要面對的。

曾銘宗說，所以有兩大挑戰，低利率環境及資安？黃天牧說，是。

至於紓困措施，政府配套夠不夠？黃天牧表示，他已指示銀行局比較各國監理機關，看有那些紓困措施可以參考，鼓勵措施，讓銀行協助需要幫助的企業。