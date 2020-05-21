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金管會高層人事 黃天牧：會內升

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會高層人事，還缺一名常務副主委尚未公布，金管會主委黃天牧今（21）日在立法院答詢表示，副主委一職應該會從四位局長內升。

立委江永昌質詢表示，副主委一職合適人選？黃天牧表示，會從四局長內升，副主委是14職等，只有13職等（局長）才能升任14職等。

為何是局長，外面沒有人選嗎？黃天牧說，應該要內升。至於主秘有無可能呢？黃天牧說，主秘是12等。

至於四位局長是看年資還是看表現？黃天牧表示，各局長各有建樹。證期局長張振山才剛上任，也可以坐直升機嗎？黃天牧說，張局長勇於任事，但才上任，應該機會不大。

至於是銀行局長邱淑貞，還是保險局長施瓊華？黃天牧不願多說明，只強調所有局長都很認真，使命必達。

黃天牧 金管會

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