金管會高層人事 黃天牧：會內升
金管會高層人事，還缺一名常務副主委尚未公布，金管會主委黃天牧今（21）日在立法院答詢表示，副主委一職應該會從四位局長內升。
立委江永昌質詢表示，副主委一職合適人選？黃天牧表示，會從四局長內升，副主委是14職等，只有13職等（局長）才能升任14職等。
為何是局長，外面沒有人選嗎？黃天牧說，應該要內升。至於主秘有無可能呢？黃天牧說，主秘是12等。
至於四位局長是看年資還是看表現？黃天牧表示，各局長各有建樹。證期局長張振山才剛上任，也可以坐直升機嗎？黃天牧說，張局長勇於任事，但才上任，應該機會不大。
至於是銀行局長邱淑貞，還是保險局長施瓊華？黃天牧不願多說明，只強調所有局長都很認真，使命必達。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言