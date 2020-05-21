經營權之爭白熱化 大同懇請主管機關協助調查三大事項

大同（2371）經營權爭奪戰火更加白熱化，董事會通過公司及市場派所提出的董事及獨立董事候選人名單，雙方將在6月30日的股東會對決，大同則是發出新聞稿說明董事會決議過程與結論，同時懇請主管機關協助調查三大事項；大同經營權戰火已延燒多年，今年要再度對決，今（21）日股價開平震盪後翻黑小跌，早盤跌幅0.48%。

大同表示，今年股東常會因有董事改選備受矚目，公司依現有資料，雖然高度懷疑今年提名與提案的股東，疑涉國安問題及非法陸資問題，董事會也特別慎重就法令遵循、公司治理、社會公益等多面向進行審慎而廣泛的討論。

大同說，最終在考慮主管機關尚未裁定非法陸資前提下，雖有高度非法陸資疑慮的股東提案及提名，決定依現有公司法規範及相關規則，審核通過後送請股東常會討論與選舉，以符相關法令規定，因改選結果將對未來營運與發展有重大不可回復的影響，因此有必要將董事會決議的過程與結論向社會大眾說明。

大同同時懇請主管機關協助調查三大事項，盡速釐清非法陸資以維護國安與保護擁有合法股東權的股東權益，大同指出，金管會在去年1月17日，第三次裁罰，要求任國龍限期出清以他人買進公司股票18%，在他賣出股票的相近時點，有四個帳戶新增合計18%的公司股票，懇請主管機關查明此四個帳戶是否為任國龍轉手之帳戶持有。

大同強調，王光祥和任國龍在青島有相當綿密複雜的房地產合作開發與資金借貸的關係，王光祥也承認向任國龍借款人民幣6.9億元，王光祥用來購買大同股票的羅得/競殿/三雅等三家公司財務報表顯示有鉅額的其他借款；懇請主管機關協助查明羅得/競殿/三雅此三家公司之資金來源及實質控制人是否為任國龍或違法陸資。

另外，大同說，鄭文逸和林宏信向檢察官承認，新大同/欣同的實質控制人為鄭文逸，且鄭文逸也承認其向任國龍及大陸人士借款港幣2億元，並以新大同/欣同名義買入大同股票，可見新大同/欣同背後的實質受益人亦為任國龍；懇請主管機關協助確認，新大同/欣同是否具有合法股東權。

大同在新聞稿中直接點名任國龍非法投資大同就是國安問題，大同說，大同30多年來的主營業務與國安息息相關，包括國防部多項極重要的資訊系統、內政部戶役政系統、移民署入出境管理系統等許多攸關國家高度機敏的資訊系統，影響國家安全與全體國民資安，但非法陸資/在台引路人/在台一致行動人，可能已持有大同近半股權，已造成嚴重國安問題。

大同認為，非法陸資任國龍及鄭文逸與王光祥等人疑為一致行動人，由過去3年之股東會投票結果分析，包括任國龍相關FINI帳戶、鄭文逸為主的相關公司及人頭帳戶、王光祥所屬的三家投資公司帳戶等，投票行為極度相符，可被解讀為一致行動人。

大同更懷疑王光祥實控的羅得、三雅及競殿公司資金來源，強調這三家公司合計股本1.85億元，但依其大股東申報書107年第三季財報顯示，借貸超過73億元，以約40倍槓桿操作投資大同，根本完全借貸來投資，何來所謂自有資金投資?資金來源為何？且其名下大同股票列為備供出售資產，怎是長期投資打算？

大同強調，公司恪遵法令規定及落實公司治理，基於相關事證，董事會雖高度懷疑恐有非法陸資或非法陸資一致行動人，不當行使股東提名及提案權，但仍依法令規定就所有股東之提名及提案進行審查，並將審查通過的股東提案及董事候選人送請今年股東常會審議及選舉。

大同表示，依董事會決議，已採取相關措施，包括依法審理所有股東提案及提名送交股東常會審議及選舉；將具高度疑慮之陸資及陸資一致行動人等之相關佐證資料以最快速度呈交主管機關，包括經濟部、金管會、經濟部投資審議會等，懇請相關主管機關協助以最快速度查明該等帳戶是否涉及非法陸資。

另外，根據相關事證，已向法院就涉及非法陸資之股東，提起股東權不存在之訴，並已向金管會、投審會等主管機關提出檢舉在案。

大同面臨經營權之爭，將在股東會對決，在董事候選人名單及股東會提案出爐後，今日股價以20.6元平盤開出，一度拉升至20.65元，小漲0.05元，但早盤翻黑一度下滑至20.35元，盤中跌幅0.48%。