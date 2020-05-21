「顧規黃隨」或超越顧立雄？黃天牧：我做我自己

金管會主委黃天牧上任後，今（21）日第一次前往立法院財委會備詢，立委賴士葆問黃天牧，要「顧規黃隨」，還是超越前主委顧立雄？黃天牧表示，「我會做我自己 」。

賴士葆表示，黃天牧擔任主委是本次內閣改組少數的「好牌」，也是眾望所歸，並問他有媳婦熬成婆的感覺嗎？黃天牧表示，「這是一個重任，我會全力以赴 」 。

賴士葆追問，是否感覺等了七年半，副主委終於做到主委？並要黃天牧老實講，是否也認同自己是一張好牌？黃天牧則說，「我不敢講，但我會全力以赴」。

賴士葆問黃天牧，「你是顧規黃隨，還是超越顧立雄」？黃天牧表示，顧主委政策會貫徹執行，每個主委有他自己的風格，我會做我自己」。

賴士葆說，顧立雄上任前外界沒有很大的期待，但他做得比大家期待高，但黃天牧不一樣，大家對他期待很高，因為黃天牧在金管會歷練很多年，當過很多局處長官，業務很嫻熟，大家對他要求會比顧立雄還高，要如何達到大家的要求？黃天牧表示，「我會從今天開始全力以赴，不負各界期待」。