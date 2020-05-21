限空令何時解除？金管會新主委黃天牧：觀察兩因素

新任金管會主委黃天牧今（21）日上午在立法院表示，限空令何時解除，會觀察國安基金動向及疫情發展情況。

立法院財委會今天審查強制汽車責任保險法修正案，黃天牧上任後，首度到立法院備詢，對於股市限空令何時解除，他會前受訪時表示，採行限空令是因疫情對市場造成波動，我們會再觀察市場發展情況，也要看國安基金動向，再作決定。

黃天牧強調，他會觀察國安基金及疫情發展，因疫情是全球性的，不是只看台灣。

由於國安基金下次例會要到7月，屆時才可能討論是否停止授權護盤，而金管會的限空令是預計實施到6月19日，這是否代表限空令還會再延長至7月？

黃天牧說，影響市場交易的事都要非常慎重，要多方面考量，他表示，任何制度限制對市場競爭性都有影響，如何解除，必須有適當時間，要多方面考量，請給他點時間思考，有關國安基金例會時間，他會特別注意。