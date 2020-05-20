彰銀經營權大戰又起 財部籲請股東支持

財政部投資事業彰銀訂於今（109）年6月19日辦理第26屆董事選舉，5月19日已寄發股東會通知書。為維護公股權益，財政部整合泛公股依法提出董事推薦名單，經彰銀董事會審查通過，包括一般董事6名候選人（含1名自然人專業董事）、獨立董事3名候選人，積極爭取經營權。

據悉，公股陣營正積極進行沙盤推演，透過委託書徵求並爭取外資支持，以維持現狀(3席一般董事+2席獨董)為底線，目標拿下4席一般董事加2席獨董。

公股行庫自去年起更積極加碼買進股票，厚植籌碼面實力，去年起就展開超前部署，彰銀董座也是具實戰經驗的前國庫署長凌忠嫄。此次由華銀、一銀、兆豐、台企銀、合庫等五大行庫，結盟彰銀工會與民股袁正皓聯手徵求委託書；台新金則由元富證券與合興石化出面徵求，向小股東們尋求支持。

據統計，截至4月下旬股票停止過戶日前，彰銀前10大買超主力，公股行庫就包辦6名，分別由兆豐、台銀證券、土銀、第一金證券、華南永昌與合庫加碼持股。目前財政部在內的公股陣營目前持有彰銀股權約3成，與台新金勢均力敵，接下來決戰點將取決於外資態度與委託書徵求。

財政部今天發布新聞稿，呼籲小股東支持公股繼續取得經營權，強調彰銀自2014年改選取得經營權後，持續派任專業經理人擔任董事長與總經理，積極提振經營績效與股東權益。籲請廣大股東支持泛公股推薦的董事候選人順利當選，共同守護全民資產。