快訊

未繳1.8萬法拍屋！宜蘭分署認了有瑕疵 將議處相關人員

總統就職日連五年收紅 520後法人點名看好這些族群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰銀經營權大戰又起 財部籲請股東支持

聯合報 / 記者戴瑞瑤沈婉玉／台北即時報導
彰銀董事改選案將於6月19日股東會展開。圖為彰銀總行。 報系資料照
彰銀董事改選案將於6月19日股東會展開。圖為彰銀總行。 報系資料照

財政部投資事業彰銀訂於今（109）年6月19日辦理第26屆董事選舉，5月19日已寄發股東會通知書。為維護公股權益，財政部整合泛公股依法提出董事推薦名單，經彰銀董事會審查通過，包括一般董事6名候選人（含1名自然人專業董事）、獨立董事3名候選人，積極爭取經營權。

據悉，公股陣營正積極進行沙盤推演，透過委託書徵求並爭取外資支持，以維持現狀(3席一般董事+2席獨董)為底線，目標拿下4席一般董事加2席獨董。

公股行庫自去年起更積極加碼買進股票，厚植籌碼面實力，去年起就展開超前部署，彰銀董座也是具實戰經驗的前國庫署長凌忠嫄。此次由華銀、一銀、兆豐、台企銀、合庫等五大行庫，結盟彰銀工會與民股袁正皓聯手徵求委託書；台新金則由元富證券與合興石化出面徵求，向小股東們尋求支持。

據統計，截至4月下旬股票停止過戶日前，彰銀前10大買超主力，公股行庫就包辦6名，分別由兆豐、台銀證券、土銀、第一金證券、華南永昌與合庫加碼持股。目前財政部在內的公股陣營目前持有彰銀股權約3成，與台新金勢均力敵，接下來決戰點將取決於外資態度與委託書徵求。

財政部今天發布新聞稿，呼籲小股東支持公股繼續取得經營權，強調彰銀自2014年改選取得經營權後，持續派任專業經理人擔任董事長與總經理，積極提振經營績效與股東權益。籲請廣大股東支持泛公股推薦的董事候選人順利當選，共同守護全民資產。

彰銀 股東會 財政部

延伸閱讀

彰銀改選下月舉行 財政部特別懇請股東支持公股

海外包裹實名認證將上路 財部提醒App、收件人名要一致

財部未強推台灣Pay繳稅

台新金射三箭 迎戰低利率

相關新聞

彰銀經營權大戰又起 財部籲請股東支持

財政部投資事業彰銀訂於今（109）年6月19日辦理第26屆董事選舉，5月19日已寄發股東會通知書。為維護公股權益，財政部...

金管會新主委黃天牧上任 推動金融監理提4不3作法

金管會今天下午舉行新、卸任主委交接典禮，由政務委員行政院羅秉成監交。新任主委黃天牧致詞時表示，金融監理應超然獨立以國家利...

新任金管會主委黃天牧 提出金融監理「四不」精神

金管會今（20）日下午舉行新、卸任主委交接典禮，新任主委黃天牧致詞時表示，金融監理應超然獨立，並提出「不黨、不賣、不私、...

追隨甘迺迪當仁不讓精神 黃天牧提四目標、三策略

新任金管會主委黃天牧今（20）日在交接典禮致詞時，提出四項目標、三項達成目標的策略，他並表示，將追隨美國甘迺迪總統「當仁...

境外資金匯回專法 會計師點出7問題

境外資金匯回專法第一年匯回申請期間將於今年8月14日截止，然而實施三季以來 ，專法成效不如預期，會計師點出七大痛點，建議...

壽險責準金提前調降 穆迪：新保單銷售量恐下滑

壽險責任準備金利率今年將提前至7月調降，降低幅度25個至100個基本點，適用於7月1日後銷售的保單。國際信評機構穆迪對此...

台中銀證全方位理財人才培訓 正式啟動

隨著全球金融數位時代來臨，高達88.8%的民眾曾在過去一個月內透過手機APP、電腦網路銀行等數位工具，處理銀行事務，且富...

LINE Pay攜手小七 付款滿額享10％回饋

新冠肺炎疫情為經濟帶來的衝擊尚未平息，導致民生消費緊縮，如何聰明消費，已然成為一門新顯學。

願景／勞保補破洞！速速修法挹注活水 一張表看勞保和勞退誰會破產？

勞保財務真的2026年才破產嗎？還能再拖嗎？勞保專家學者都直言，勞保是超級核子彈，而且2024年或2025年就會炸開，蔡總統第二任期一開始，就需要馬上啟動修法，否則就是歷史罪人，對不起台灣人民。

願景／勞保最大危機…繳錢的人少 請領的人多

勞保財務危機有多大？大家都知道，勞保繳費的人少，但請領的人數快速增加，是最大的危機，以下兩個數字是最好的說明：勞保2009年年金化後，第一年領年金的人才11.8萬人，到去年底老年年金請領人數高達127.3萬人，請領人數十年增加十倍，增速令人怵目驚心；上路時每人平均請領金額1.3萬元，現在平均每人月領1.7萬元，「一個水池被大家拚命挖，怎麼可能還有水」？

願景／保障低薪者 給付不能減

對於勞保年金改革，各界提出意見大多是多繳、少領、晚退。但是事隔多年，學者與專家看法已各有不同，但多數都認同，針對不同薪資水準，給予不同所得替代率，也就是保障一定薪資以下的人，給付不能減。

4月青年安心房貸升溫

除央行降息外，八大公股銀配合政策，房貸商品額外降息1碼，總計降2碼，也讓沉寂已久的青安房貸於4月升溫，據統計，4月單月受...

熱門新聞

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

好消息！許銘春首鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

振興券要讓民眾小錢換大折扣 政院：規模估超過300億元

名家觀點／台積電赴美投資的啟示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。