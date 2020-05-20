彰銀改選下月舉行 財政部特別懇請股東支持公股

三年一度彰化銀行董事改選將於6月19日舉行，昨（19）日已寄發股東會通知書。財政部今日特別懇切，籲請彰銀廣大股東，為創造最大投資價值，請支持泛公股推薦的董事候選人順利當選。

為維護公股權益，財政部整合泛公股依法提出董事推薦名單，經彰銀董事會審查通過，包括一般董事六名候選人（含1名自然人專業董事）、獨立董事三名候選人。

委託書已於昨日寄發，因此，財政部今日特別發布新聞稿表示，自2014年，彰銀股東臨時會獲得多數股東支持，取得彰銀相對多數有利董事席次，派任金融界資深專業人士擔任董事長及總經理，經營績效及股東權益明顯提升，獲得投資人信賴與肯定。歷年每股獲利、盈餘分配及股價不斷增值，為股東創造亮眼的投資價值及豐沛資本利得。

財政部說明，本年度彰銀董事改選，財政部賡續秉持守護全民資產、健全公司治理，厚植永續經營之信念，提名經濟、財務、資訊、金融科技、法律、會計等專業、多元之優質董事人選。

最後，財政部懇切籲請彰銀廣大股東，為創造最大投資價值，請支持泛公股推薦之董事候選人順利當選，持續增進優化彰銀經營體質、財務結構及獲利能力，踐行企業社會責任，謀求彰銀最大利益，讓全民共享優質經營成果。