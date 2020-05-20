台灣人壽：健康險日額要買夠才有保障

民眾規劃醫療險，要買足日額才有保障。一般年齡越大越需要醫療保障，台灣人壽今天(20日)指出，分析內部資料，有購買健康險的保戶平均住院一天日額保險金近新台幣2,000元，但61歲以上的保戶平均日額保險金卻未達1,500元，以北部台大醫院單人房每天自費3,600至8,000元為例，長輩住院需選擇單人房型，就得另自付差額，建議民眾規劃保單前，應清楚了解保障額度是否足夠。

根據保發中心資料顯示，前(2018)年國人健康險投保率已達300%以上，也就是台灣平均每人有三張健康險，提醒民眾在一般住院時，會有三類費用，包括手術費、雜費、以及病房差額費用，其中病房差額費用若遇到健保房不足時，或是想要醫療期間有個舒服的單人房使用時，自己的商業保險就能支付額外費用，免於擔憂；但若當初健康險規劃不足額之下，屆時仍需補足差額費用的負擔。

此外，今年突發嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)疫情，更是越來越多民眾警覺需要檢視家庭成員的醫療保險缺口，台灣人壽則提醒要注意三大保障風險。

一、「醫療風險」：赴醫院治療時，若產生健保不給付的額外雜項花費就得自行吸收，以險種來說可以實支實付醫療險支應，在保險額度內以醫院收據來和保險公司申請理賠；依目前醫療水準評估，建議理想住院日額應於3,000元以上，雜費額度應不低於15萬元。

二、「失能風險」：於新冠肺炎案例中，有少部分患者出院後出現不可逆的症狀，例如肺纖維化，致嚴重喪失工作能力，可能已符合失能險理賠認定，此時保險公司將每月或一筆給付保險金，彌補收入中斷損失；以目前外籍看護每月費用為參考，換算保險金額月給付金應不低於3萬元。

三、「責任風險」：若併發重症導致不幸離開，家庭可能頓時失去依靠，此時遺屬生活費、孩子教育費用仍需持續支出，建議提早以定期壽險或投資型保險拉高個人壽險保障，保險金額可以個人年收入五至十倍做為參考。

台灣人壽表示，保單檢視要掌握「安穩傳」三個層次，第一層「安」全防護：優先做好保障規劃，風險來臨運用保險金協助個人及家庭度過難關。

第二層「穩」定增值：做好第一層防護後，運用保險增值功能達成人生階段目標，例如子女教育金或退休生活等。

第三層「傳」愛一世：財富累積一定程度後，可以壽險做為預留稅源的工具，並計畫以保單受益人安排行使繼承，避免爭產糾紛。