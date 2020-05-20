台壽建議健康險日額應3000元起跳 渣打曝分紅保單當紅

民眾規劃醫療險，要買足日額才有保障！一般年齡越大越需要醫療保障，以中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽內部資料分析，有購買健康險的保戶平均住院一天日額保險金近新台幣2,000元，但61歲以上的保戶平均日額保險金卻未達1,500元，以北部台大醫院單人房每天自費3,600至8,000元為例，長輩住院需選擇單人房型，就得另自付差額，建議民眾規劃保單前，應清楚了解保障額度是否足夠。

台灣人壽建議，第一、「醫療風險」：赴醫院治療時，若產生健保不給付的額外雜項花費就得自行吸收，以險種來說可以實支實付醫療險支應，在保險額度內以醫院收據來和保險公司申請理賠；依目前醫療水準評估，建議理想住院日額應於3,000元以上，雜費額度應不低於15萬元。

二、「失能風險」：於新冠肺炎案例中，有少部分患者出院後出現不可逆的症狀，例如肺纖維化，致嚴重喪失工作能力，可能已符合失能險理賠認定，此時保險公司將每月或一筆給付保險金，彌補收入中斷損失；以目前外籍看護每月費用為參考，換算保險金額月給付金應不低於3萬元。

三、「責任風險」：若併發重症導致不幸離開，家庭可能頓時失去依靠，此時遺屬生活費、孩子教育費用仍需持續支出，建議提早以定期壽險或投資型保險拉高個人壽險保障，保險金額可以個人年收入5至10倍做為參考。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，各國央行輪番降息，預期全球的低利率環境將持續更久時間，同時風險性資產價格經歷幾波劇烈震盪，驅使投資人開始尋求保守型但仍有穩定報酬機會的投資產品，渣打銀行認為，資產配置應著眼於長期目標，在市場尚未完全從新冠肺炎疫情衝擊中復甦之前，現階段可關注較穩健型的投資產品，在可承受的風險範圍內分散投資，達成多元平衡的資產配置策略。

根據渣打銀行內部觀察，後疫時代除了延續防疫新生活運動，客戶更積極調整手中的資產配置，在穩健投資需求推動下，今年前4個月渣打銀行保險商品仍維持穩健動能。近來分紅保單由於兼具「分擔風險、紅利共享」兩大優勢，客戶詢問度較以往提升，分紅保單不僅可享有壽險保障，還可能有機會參與紅利分配，更同時提供台幣、美金、人民幣等多元幣別選擇，全方位協助客戶在後疫時代依客戶需求強化財富的免疫力、達成資產的平衡布局。