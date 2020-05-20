金管會新主委黃天牧上任 推動金融監理提4不3作法

金管會今天下午舉行新、卸任主委交接典禮，由政務委員行政院羅秉成監交。新任主委黃天牧致詞時表示，金融監理應超然獨立以國家利益為依歸，以大公報的「不黨、不賣、不私、不盲」四不為精神，在執行上有長期的規畫及遠見、接軌國際但循序漸進，並符合比例原則。

羅秉成指出，黃天牧不是路人甲，學經歷在金管會內首見，業務嫌熟度不待多言，跟檢察官轉任副主委首例的許永欽合作無間。卸任主委顧立雄也稱讚黃天牧專業、實事求是、認真負責，相信可帶領同仁再創新局。

黃天牧顧立雄的貢獻，表達高度的敬佩，宣示「顧主委任內推動的金融政策，均將繼續貫徹執行」。

黃天牧指出，金融監理應該超然獨立、公平、公正，就如同一九三〇年代大公報總編輯張季鸞先生的辦報信念─「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神，天牧將奉為金融監理的座右銘，未來所有金融監理政策均將以國家利益為依歸。

黃天牧表示，金融監理是他一生的工作，也是志業，所期待的金融業經營應是胸懷社會、有理想、有關懷，能夠具備強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融等四項目標。

至於如何有效達成前面所提的監理目標，他指出，首先有關金融監理政策的規劃與執行，除了短期的監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見；同理，金融業的經營亦是如此。

第二，金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況，循序漸進。第三，金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。