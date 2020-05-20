新任金管會主委黃天牧 提出金融監理「四不」精神

金管會今（20）日下午舉行新、卸任主委交接典禮，新任主委黃天牧致詞時表示，金融監理應超然獨立，並提出「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神。

黃天牧表示，顧立雄主委二年多來，帶領金管會全體同仁在促進優質公司治理、發展金融科技、強化金融消費者保護及穩定金融市場等政策的重大貢獻，表達高度的敬佩，而顧主委任內推動的金融政策，均繼續貫徹執行。

顧主委為金管會主委這個職位，樹立了新的典範、立下高的標竿，繼任者而言是相當有挑戰性，還請顧主委對他及金管會繼續給予支持及指導。

黃天牧說，金融監理應該超然獨立、公平、公正，就如同1930年代大公報總編輯張季鸞先生的辦報信念─「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神，他將奉為金融監理的座右銘，未來所有金融監理政策均以國家利益為依歸。

他表示，金融業的營運資金來自於社會大眾，應誠信經營，善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展。他在此呼籲各位金融業先進，能同舟共濟；積極配合政府各項紓困及振興措施，協助經濟儘速恢復榮景，進而帶動金融成長。