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追隨甘迺迪當仁不讓精神 黃天牧提四目標、三策略

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
新任金管會主委黃天牧（右）與新任國安會秘書長顧立雄 （左）。記者林澔一／攝影
新任金管會主委黃天牧（右）與新任國安會秘書長顧立雄 （左）。記者林澔一／攝影

新任金管會主委黃天牧今（20）日在交接典禮致詞時，提出四項目標、三項達成目標的策略，他並表示，將追隨美國甘迺迪總統「當仁不讓」精神，帶領金管會迎接未來挑戰。

黃天牧表示，金融監理是他一生的工作，也是他的志業，所期待的金融業經營，應是胸懷社會、有理想、有關懷，能夠具備強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融等四項目標。

第一，強化金融韌性，要確保金融業的資本適足及業務財務健全經營，落實誠信的經營文化，並透過完善風險管理措施，提升金融體系韌性。

第二，推動創新金融方面，數位經濟時代來臨，金融創新是維持金融競爭力的關鍵，金融科技發展將秉持「鼓勵創新與預防風險」衡平原則，推動負責任創新，提升金融產業新價值。

第三，發展永續金融，因應推動永續發展的國際趨勢，金融業應善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏。

第四，落實普惠金融，金融服務應能滿足各類型企業與民眾的不同需求，提供多元化金融商品，達到便利性與普及性。

黃天牧進一步說，如何有效達成前面所提的監理目標，從他日常的監理工作中得出幾點看法，跟大家分享：

首先，有關金融監理政策的規劃與執行，除了短期的監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見；同理，金融業的經營也是如此。

第二，金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況，循序漸進。

第三，金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。

黃天牧說，今天他承擔金管會主委的重任，將追隨美國甘迺迪總統著作「當仁不讓（Profiles in Courage）一書所展現的勇氣及無私無畏的精神，以專業、智慧及毅力，堅定帶領同仁迎接未來的挑戰。

金融業 黃天牧 金管會

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