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商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

台灣成功防疫 元大期躍上時代廣場Nasdaq電視牆

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控旗下的子公司元大證券、元大投信與元大期貨，同為台灣業界翹楚，能受到美國那斯達克邀約之合作，接連登上紐約時代廣場的電視牆，為全球防疫盡一份心力。圖／元大期貨提供
元大金控旗下的子公司元大證券、元大投信與元大期貨，同為台灣業界翹楚，能受到美國那斯達克邀約之合作，接連登上紐約時代廣場的電視牆，為全球防疫盡一份心力。圖／元大期貨提供

元大期貨（6023）於520前夕（紐約時間19日）受邀登上美國紐約時代廣場那斯達克總部電視牆，不僅是亞洲第一、也是唯一的期貨商意義非凡。

面對全球疫情肆虐，台灣成功的防疫經驗讓國際看見，元大期貨與那斯達克交易所（Nasdaq）攜手合作，透過標語對每位抗疫英雄表達全力支持與最深祝福，儘管台灣疫情趨緩，但美國尤其是紐約許多民眾仍飽受新冠肺炎的影響，這份暖心正能量，傳達不分國界、齊心為守護健康共同努力的決心。

疫情衝擊全球金融市場，元大期貨身為台灣期貨業界的龍頭，2020年以「深耕台灣，放眼亞太」為經營目標，同時也不忘善盡社會企業責任，平時就對企業永續經營著墨甚深，此時挺身代表發聲更是展現企業公民的責任。

元大期貨除了關懷客戶，更關懷守護健康的第一線工作人員，面對非常時期，每個人都必須力抗新冠肺炎病毒，此時於紐約那斯達克電視牆的抗疫標語，不僅表達公司朝向國際化佈局決心，同時在520前夕刊登，更有「我要您健康平安」之意，展現守護全體人類健康展現關心。

期貨 元大 紐約

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