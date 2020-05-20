壽險責準金提前調降 穆迪：新保單銷售量恐下滑

壽險責任準備金利率今年將提前至7月調降，降低幅度25個至100個基本點，適用於7月1日後銷售的保單。國際信評機構穆迪對此表示，此修訂對壽險公司的信用展望是正向的，因為降低產生負利差的風險，不過，將影響壽險保單銷售量。

過往保險局在每年11月會公布下一年的責任準備金利率，但受到疫情衝擊，各國央行大幅降息，美國聯準會更是降息6碼，使壽險公司承諾保戶的保單利率相對較高，反而產生利差損，影響保險公司健全經營，因此決議提早調降責任準備金利率。

調降後，若保費不調漲，將削弱保險公司獲利能力，因此穆迪預計，保險公司將調高保費，以支付額外的責準金，以保持一定的獲利能力，

為減輕疫情爆發對經濟的影響，各大央行最近採取了一系列降息措施，大幅降低保險公司的債券投資收益率，責準金調降後，因投保人的收益較低，所以壽險公司在投資風險資產以實現承諾收益方面的壓力也較小，進而改善其資產質量。

此外，降息將激勵保險公司延長新保單的保費支付期限，將某些短期保單的本已較低的準備金折現率降至趨近於0。例如4到5年期的歐元計價保單利率降至趨近於0，並多加推動長期保單商品的需求，此轉變將提高壽險業的商品利潤率與保費穩定性。

全球央行降息後，金管會提前調降責準金，以減輕長期低利率對壽險業造成的壓力，金管會今年提前調降，以控制壽險負利差風險，穆迪認為，有正面的效果。

儘管如此，穆迪指出，由於保單持有人的收益降低，將進一步抑制新的保費銷售，使得依賴短期保單的中小型壽險公司，顯得特別脆弱。