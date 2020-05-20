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台中銀證全方位理財人才培訓 正式啟動

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
台中銀證全方位理財人才培訓正式啟動。左五為台中銀證總經理楊世南、左六為CFP顧問方士維、左七為會計師羅澤鈺。台中銀證/提供。
台中銀證全方位理財人才培訓正式啟動。左五為台中銀證總經理楊世南、左六為CFP顧問方士維、左七為會計師羅澤鈺。台中銀證/提供。

隨著全球金融數位時代來臨，高達88.8%的民眾曾在過去一個月內透過手機APP、電腦網路銀行等數位工具，處理銀行事務，且富裕族群的使用比例比一般人還高，達到92.4%，這其中更多數的人希望能得到數位工具結合專業諮詢的服務；在證券市場重大變革逐筆交易對市場的影響及FinTech的衝擊下，顯見未來，金融從業人員轉型全方位理財規劃服務的重要性。

台灣自2018年3月底老年人口占比超過14%，正式邁入高齡社會（Aged Society）。三明治世代是孝養父母的最後一代，背負著養育子女、照顧父母的沉重責任；2018年台灣出生率再創新低，更加重未來三明治世代的負擔比重。

台中銀證券葉秀惠董事長認為，全方位的理財規劃，可為幼兒長期累積教育基金，亦可為自身及長者預備養老照護基金，奠定救助、津貼與保險三大社會福利制度背後更紮實的自助基礎。

因此，台中銀證券特邀羅澤鈺會計師、方士維顧問二位CFP（國際理財規劃顧問）名師蒞臨授課，希望擁有台美會計師、CFA、FChFP、證券分析師等專業優秀團隊的台中銀行百分百持股子公司台中銀證券，在6月8日高雄分公司開業之際，在集團海內外逾百家的據點協助下，一起為這地做好全民財富管理普惠金融服務。

台中銀行

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