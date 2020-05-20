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中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

LINE Pay攜手小七 付款滿額享10％回饋

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
使用LINE Pay Money於7-ELEVEN單筆消費滿額，享LINE POINTS 10％點數回饋。圖／ LINE Pay提供
使用LINE Pay Money於7-ELEVEN單筆消費滿額，享LINE POINTS 10％點數回饋。圖／ LINE Pay提供

新冠肺炎疫情為經濟帶來的衝擊尚未平息，導致民生消費緊縮，如何聰明消費，已然成為一門新顯學。

LINE Pay積極推動行動支付服務，以期拉近用戶與數位金融的距離，致力提供用戶便利且順暢的日常支付體驗，宣布聯手7-ELEVEN，即日起推出LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款滿額享LINE POINTS 10%點數的回饋活動，同時宣布LINE Pay「支付條碼整合電子發票載具」功能於7-ELEVEN正式啟用，讓用戶付款、儲存電子發票「嗶」一下就完成。

即日起至6月19日止，到5,700家7-ELEVEN門市消費結帳時，透過LINE Pay「我的條碼」並使用LINE Pay Money付款，單筆消費滿NT$ 100元（LINE POINTS點數折抵不列入計算），即享LINE POINTS 10%點數回饋！搭配7-ELEVEN所推出的振興優惠券2.0，優惠的商品價格再加上LINE POINTS點數回饋，「有LINE Pay你」雙重優惠每一天，相關活動內容與注意事項請參考LINE Pay「活動訊息」頁面。

LINE Pay力求帶給用戶更加便利的支付體驗，為回應廣大用戶需求，宣布「支付條碼整合電子發票載具」功能即日起於7-ELEVEN正式開放使用。於7-ELEVEN結帳時，掃描LINE Pay「我的條碼」付款，即同步完成電子發票自動歸戶，不僅縮短用戶結帳時間，亦可配合財政部每期加開雲端發票專屬獎項，將消費發票存入電子載具，落實環保的同時也能提高發票中獎率。

除了7-ELEVEN，即日起LINE Pay用戶於全家便利商店以「LINE Pay Money」或綁定「中國信託信用卡/簽帳金融卡」付款時，也可享受「支付條碼整合電子發票載具」功能。LINE Pay計劃本月底將進一步擴大適用範圍至所有在全家便利商店消費的用戶，屆時以LINE Pay綁定台新卡於全家便利商店付款的用戶也能享受這個便捷快速的服務，讓消費體驗更加流暢。

LINE LINE Pay 全家便利商店 7-Eleven

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