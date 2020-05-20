青安貸款詢問增 首購族仍觀望

央行降息一碼，八大公股銀配合紓困房貸利率再加碼降息一碼，讓沉寂已久的青年安心成家貸款四月升溫，重獲青睞，四月受理戶數及金額均創今年以來新高。銀行主管說，降息後青安貸款最低利率不到百分之一，史上新低、空前優惠，但申辦量雖增加但未爆量，可見受疫情干擾，首購族仍在觀望當中。

財政部最新統計，青安貸款四月受理戶數一二四六戶、金額五十四點四九億元，累計受理戶數卅點五萬戶、金額一點二三兆元。八大公股銀行中，四月台銀與土銀承做青安量不分軒輊，市占率合計約五成，四月台銀及土銀受理戶數破三百戶，其餘均落在數十戶至百餘戶不等。

原預期因降息優惠，首購族應會把握機會，趁低利時代申辦青安貸款，但沒有想像中的熱絡。銀行主管分析，主要是受到疫情影響，儘管仍有許多首購族有能力可購屋，詢問熱度有增溫，但實際申辦卻較冷淡，若未來疫情更為趨緩，估計申辦數會激增。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，央行降息讓台灣來到史上利率最低時代刺激買氣，台灣疫情控制相對良好，以及部分買方預期疫情因素可買到好價錢，更勇於出手，這些都是疫情下整體房市仍然不壞的因素。

青安方案將於今年底到期，年底將會檢討是否再延續。外界揣測，由於市場上房貸競爭激烈，銀行打價格戰，使得青安不具價格優勢，停辦的可能性大幅上升，也有可能端出新方案，增加市場競爭力。

謝志傑認為，利息已非常低，就算停辦對消費者影響也不會太大，不過若是續約、或是換成新方案，可以製造話題，對市場來說也不失為一件好事。

對於疫後房市走向，謝志傑指出，有三點將帶來影響，首先是國內疫情明顯趨緩，但國外還充滿不確定性，未來會不會有第二波疫情，有待觀察。第二，中美貿易戰因疫情「中場休息」，實際上並未結束，恐還會掀起經濟波瀾。第三，建商申請建照數，供給仍大於需求，在低利率刺激，加上建商積極蓋屋、推銷，短期將會是「價格盤整、成交量維持一定水準」的狀態。