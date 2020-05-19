快訊

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

LIBOR即將退場 安永：本土金融業者應加速評估

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

由於倫敦銀行同業拆款利率（London Inter Bank Offered Rate，LIBOR）可能於2022年退場，安永聯合會計師事務所今（19）日表示，全球各主要金融中心已著手完善轉換方案，呼籲台灣各金融機構必須謹慎評估LIBOR轉換對自身及業務與客戶的整體影響，儘快掌握評估受影響的部位並擬定相關措施計畫，才能及時做完整因應。

許多金融商品都以LIBOR作為訂價基準指標，安永指出，全球各金融中心包含美國、英國乃至香港新加坡等，都如火如荼的完善LIBOR轉換方案的各項細節與配套，多家跨國金融機構也對此開始做評估與計畫。

安永表示，與台灣息息相關的亞太地區中，香港也於去年宣布將以已發行多年的港元隔夜平均指數（Hong Kong Dollar Overnight Index Average，HONIA）替代原本普遍使用的香港銀行同業拆款利率 (Hong Kong Interbank Offered Rate，HIBOR)，相關諮詢文件也於2019年第1季釋出。

安永指出，東南亞經濟重鎮新加坡，也計畫於今年以新加坡隔夜平均利率 (Singapore Overnight Rate Average，SORA) 取代新加坡銀行同業拆款利率 (Singapore Interbank Offered Rate，SIBOR)，目前主要應用於住房貸款領域。

安永指出，日前金管會已呼籲金融機構審慎評估LIBOR 退場所帶來之影響1，包含檢視並積極修改現行以LIBOR為訂價指標之存續契約，以及辨識LIBOR轉換可能造成之風險、訂定相應調整方案並定期檢視。

但由於LIBOR於金融機構中涉及的層面廣泛，安永表示，若將其移轉為其他的替代指標利率，包含業務暴險的統整、銀行產品目前的利率替換、金融商品的重訂價、未來銀行所需推出的新產品或合約應變條款的修訂、定價模型的重新發展、銀行系統的調整與升級等，都是各金融機構必須面對的議題。

安永企業管理諮詢服務股份有公司執行副總經理高旭宏建議，金融機構應以相關部位暴險狀況盤點、產品策略衝擊評估及重新制定、合約應變條款修訂、內外部溝通的調整、系統之應用衝擊以及重新規劃、技術資料風險與評價模型受衝擊評估、財會稅務影響、金融市場各部分影響等八大面向作仔細評估。

安永 新加坡 香港

延伸閱讀

金融業面臨千禧蟲後最大危機 LIBOR退場八面向評估風險

金融小學堂／隔拆利率低 顯示資金充裕

救援中小企 Fed紓困石油業大門開了

隔夜拆款利率 低檔盤旋

相關新聞

從路人甲到情報頭子 顧立雄透露蔡英文用一句話打動他

顧立雄今是擔任金管會主委任內最後一天，他特別向駐會記者道別，並透露當總統徵詢他擔任國安會秘書長時，自己確實有遲疑，但總統...

親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

顧立雄今擔任金管會主委最後一天，他離開前特別向駐會記者道別，他透露，當初就是他推薦黃天牧升任主委的，他也在歡送會上也對黃...

任期最後一天談治理金融業 顧立雄：我打下不錯根基

顧立雄今擔任金管會主委最後一天，創下史上任期第二長的金管會主委，他離開前特別向駐會記者道別，也回顧在金管會兩年8個月的心...

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

今天是金管會主委顧立雄擔任金管會任內的最後一天，一口氣開罰8家金融業，其中對台新銀行重罰800萬元，也對新光人壽開罰40...

新冠肺炎疫情期間 金融機構遭受網路攻擊激增238%

企業軟體創新者VMware公司發佈VMware Carbon Black《現代銀行勒索3.0》年度報告。根據VMware...

期交所與大馬衍生性商品交易所簽MOU 原棕櫚油期貨經驗交流

台灣期貨交易所與馬來西亞衍生性商品交易所（Bursa Malaysia Derivatives Berhad，BMD）完...

辛苦抗疫！ 台灣人壽號召同仁 向長照工作者致敬

台灣人壽保險公司長期關心台灣長照工作者，看見他們面臨病毒威脅時，僅能以口罩、手套等基本防護措施堅守崗位，讓長照工作不中斷。特別號召同仁，以鼓掌方式向他們致敬、打氣、加油。

實體店家業績減35% 國泰世華首創協助轉線上免手收

受新冠肺炎疫情衝擊，傳統實體門市業績少35%，線上卻增五成。國泰世華銀行今（19）日宣布，獨家攜手蝦皮購物，首創協助實體...

新台幣強升 一銀數位帳戶獨享美元優匯、活存九倍送

隨著新台幣兌美元逐漸走升，正是投資美元存款的最佳時機。第一銀行18日起至年底止，以新台幣結構美元存入iLEO數位帳戶，匯...

政大銀行系撐起金融圈半邊天 楊金龍、黃天牧均為校友

政治大學銀行系（現金融系），撐起台灣金融界半邊天。放眼台灣財經部會裡，中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧均為該系校友。...

願景／零工族群 靠自己存老本

全美有近1,600萬人從事零工經濟（gig economy），很大部分是為補充其薪水的兼職自由工作者。例如，在前陣子聯邦政府關閉期間，許多聯邦雇員擔任叫車司機的工作，以便在停發薪水時還能有收入。但是對於全職為Lyft或Uber開車的人來說，除了領平均約10美元的時薪外，缺乏適當的健康保險或退休儲蓄計劃，是他們的很大痛點。

願景／低利率時代 企業提撥負擔加重

全球央行掀起降息潮，可能受股市投資人歡迎，但對企盼順利領到退休金的廣大勞工恐怕不是好消息，因為低利率可能使企業的退休金出現問題。

熱門新聞

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

台積全面清查製程 找突破口

台積電赴美設廠掀四地效應 謝金河：對產業撞擊力非同小可！

不賣餐券、停止住宿 神旺大飯店傳明年「打掉重練」

鴻海取代台塑成台灣產業新龍頭 台積電最會賺錢

投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。