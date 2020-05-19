從路人甲到情報頭子 顧立雄透露蔡英文用一句話打動他

顧立雄今是擔任金管會主委任內最後一天，他特別向駐會記者道別，並透露當總統徵詢他擔任國安會秘書長時，自己確實有遲疑，但總統蔡英文用一句話來打動他。對於有媒體報導他因跟院長蘇貞昌吵架才被迫離開金管會，他也反駁：「什麼大吵一架，這邏輯能通嗎？」

從黨產會到金管會，接下來即將到國安會當「情報頭子」，顧立雄透露，總統11日前就有徵詢他時，給他一小段時間考慮，當時他心中確實有遲疑，他對記者說：「我反問你，這樣你不會遲疑嗎？是沒有這麼驚訝，但還是覺得很跳tone，任何人都會遲疑一下。」

至於他答應國安會秘書長的關鍵，顧立雄說：「關鍵是總統很堅持。」媒體再問，是否沒有給予留在金管會的選項？他先是沉默後才說：「差不多吧，反正就是自己的選擇。」

顧立雄說，總統以要他去嘗試新挑戰來打動他，「我當時從自由的律師選擇跳入公務生涯，當然就是希望接受挑戰，之前接黨產會也是這種信念，到金管會跳tone感覺多一點，國外金融監理很多是法律人，我不服輸決定過來(金管會)，現在又突然給我一個國安會，就是被看準有這樣的個性，喜歡接受挑戰，總統就用這來說服我，這一點我被她打動。」

對於有媒體報導他跟院長蘇貞昌大吵一架才被迫離開金管會，他語帶激動說：「院長希望我留在金管會，什麼大吵一架！這邏輯能通嗎？」他說，總統的人事權是跟外交、國防、兩岸、國安系統有關，總統來問他也有問院長意見，「院長確實希望我留在金管會，但總統希望我到國安系統去歷練。」

外界也批評他到國安會也是「路人甲」，顧立雄說，國安團隊需要具有法律並具備邏輯思維能力的人，現在國安危險來源不只是單純外交、國防，像新冠肺炎與資安就影響國安危機，「總統認為我在金管會有這樣能力。」媒體笑說，另一個原因是他是總統的「親信」？他也笑說：「什麼話！是獲得總統信賴跟信任。」

對於到國安會後的期許，他說，金融不見得跟國安沒關係，大同中資案就跟國安有關係，因應國安體制變化怎樣重新整頓，在雙首長制之下，國安會如何協調各部會來統合國安任務是一個挑戰。

外界也傳出蘇貞昌對他處理大同案上不滿，導致他被迫離開金管會，顧立雄也回應：「院長沒有說過重話，院長交代陸資要盡量去查，他一再交代陸資查核一定要積極。」對於大同中資案，他也表明立場，「從金管會到國安系統，唯一立場就是『中資的入侵是不被允許的』，至於大同的市場派與公司派之爭，就由市場機制來進行。」

顧立雄說，他目前是帶著「充滿接受挑戰」的心情去接任國安會秘書長，也有感而發地說：「斜槓人生已經注定，當時黨產會找不到人找我去，後來又變成到金管會，我當時還在想：『金管會這是在哪裡？』，完全是個路人甲，現在到國安會，這樣的斜槓人生已經完全不訝異。」