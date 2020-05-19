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疫情衝擊保險業 資誠：回應疫情搶占先機

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

面對險峻的疫情和國際經濟情勢的快速變化，保險業也直接受到疫情影響，資誠聯合會計師事務所今（19）日提出建議，保險業者除了對保費收入下滑、金融市場劇烈波動等應有所因應外，應思考疫情過去後，如何在經濟復甦時搶占最有利的戰略位置。

資誠金融產業服務副營運長陳賢儀表示，保險業者應重新建置疫情影響的評估方案，藉由各種假設估算對於營收、獲利、資金運用及股東價值的潛在影響，並進行壓力測試、方案評估，尋求成本結構或異業創新等可能性。

陳賢儀指出，在降低社交接觸情況下，疫情期間強化客戶體驗為重點，保險業者一方面要透過大數據資料數位轉型，導入資訊雲端以提升客戶體驗，但同時也要強化對遠端工作的資安防範，針對機密敏感性資料防護、異常行為監控加強資料控管，深化員工資訊保密行為規範及資訊安全控管作業流程標準化

資誠金融產業服務副總經理簡瑩德建議，保險業者也可透過生態系的發展擴展數位營銷模式，藉此將保險商品及服務融入保戶的生活體系並強化保戶忠誠度，發展新收入來源。

陳賢儀指出，考量保險業者在後疫情時代面臨的議題，建議監理機關或許也可在保障保戶及穩定金融環境的前提下，視疫情的影響程度，適度而彈性調整監理規範，如思考適度放寬數位化銷售保險商品的模式；也可彈性放寬保險業者透過異業結盟拓展保險商品銷售管道，或可促使保險業者創新銷售模式。

陳賢儀表示，受到全球降息及金融市場的劇烈波動的影響，保險業者將受到全面性的影響，監理機關或可思考彈性調整監理規範；或可適度調整新監理規範施行時程，以降低保險業者的潛在衝擊。

保險 疫情 資誠

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