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渣打銀行：後疫情時代 分紅保單成資產配置新寵

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台灣新冠肺炎疫情暫歇，但這場疫情不僅衝擊全球經濟，也改變許多投資人的資產配置策略。渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）指出，全球金融市場在3、4月經歷大幅波動後，許多投資人紛紛轉向穩健的投資標的，因此擁有「分擔風險、紅利共享」兩大優勢的分紅保單類型商品成為資產配置新寵，產品詢問度較往年顯著提升。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，各國央行輪番降息，預期全球的低利率環境將持續更久時間，同時風險性資產價格經歷幾波劇烈震盪，驅使投資人開始尋求保守型但仍有穩定報酬機會的投資產品，渣打銀行認為，資產配置應著眼於長期目標，在市場尚未完全從新冠肺炎疫情衝擊中復甦之前，現階段可關注較穩健型的投資產品，在可承受的風險範圍內分散投資，達成多元平衡的資產配置策略。

根據渣打銀行內部觀察，後疫時代除了延續防疫新生活運動，客戶更積極調整手中的資產配置，在穩健投資需求推動下，今年前4個月渣打銀行保險商品仍維持穩健動能。近來分紅保單由於兼具「分擔風險、紅利共享」兩大優勢，客戶詢問度較以往提升，分紅保單不僅可享有壽險保障，還可能有機會參與紅利分配，更同時提供台幣、美金、人民幣等多元幣別選擇，全方位協助客戶在後疫時代依客戶需求強化財富的免疫力、達成資產的平衡佈局。

渣打銀行指出，在市場波動的時刻，渣打銀行持續透過多元管道提供客戶資產配置等諮詢服務，日前透過Facebook粉絲團舉辦線上對談，解析疫情之下的投資機會與挑戰；從4月份開始更透過多場線上講座，分享理財與健康養生新知，協助客戶尋求資產成長機會，也與客戶一起守護健康。同時，今年綜所稅也因疫情影響，全面延長繳納期限至6月底，渣打銀行將於6月舉辦多場線上稅務說明會，邀請專業會計師為客戶說明今年度稅務重點等議題。

此外，雖然台灣的新冠肺炎疫情已逐漸穩定舒緩，仍鼓勵大家維持良好衛生習慣，渣打銀行在端午節前夕特別為客戶準備限量6,666顆「好預皂」幸運小物，自6月1日起，渣打銀行客戶前往全台渣打銀行分行，體驗專屬保險建議書、保單健診及保險需求分析，即有機會獲得限量「好預皂」，不但象徵帶來好運，內含艾草精油的香皂也可幫助清潔抗菌，持續落實防疫工作。

渣打銀行 疫情 保單

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