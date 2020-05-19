新安東京海上產險推健康御守+ 健康保險心安防疫

新安東京海上產險持續關注民眾健康與國人共體時艱，重裝推出升級版的「健康御守+」健康保險，提供五大保障：一、取消因罹患新冠肺炎、登革熱等法定傳染病等待期；二、保戶經確診罹患約定的法定傳染病，將額外給付法定傳染病補償金；三、保障範圍，不分海內外；四、一次住院達90日以上者，提供住院日額500倍的高額突發傷病特別慰問金；五、不分職業類別、不須體檢都可投保，守護民眾健康更全面，健康防護好心安。

為減輕國人面對法定傳染病等突發傷病之壓力，新安東京海上產險推出針對法定傳染病的保單，除新冠肺炎外，其他如登革熱、流感併發重症等法定傳染病都包含在內，若保戶經確診，將一次性給付法定傳染病補償保險金，尤其，保障範圍不分海內外，提供保戶最完整防護網。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，新安東京海上產險「健康御守+」健康保險不僅保障法定傳染病，連海內外突發傷病也涵蓋，為市場保障範圍最廣的防疫保單，且保費相對傳統壽險便宜，提供疾病與傷害醫療保障，不限職業類別都可投保，民眾無需特別體檢，可減少投保時的困擾與費用，貼心守護國人健康。

新安東京海上產險「健康御守+」健康保險提供保戶多重保障且保障擴及海外，舉例說明，隨著疫情緩解，若國際商旅活動解禁，當保戶海外旅遊經醫師確診為法定傳染病時，可領取1~3萬元不等的補償保險金，若因新冠肺炎住進負壓隔離病房，每日給付可達3,000~9,000元，當連續住院90日以上，則可領走50~150萬元不等的一次性的突發傷病特別慰問金。另外還可選擇附加投保「突發傷病住院回診保險金」、「突發傷病住院照護費用保險金」，相關醫囑回診或住院時，每次或每日可獲得1,000~3,000元理賠金，讓保戶更無後顧之憂專心對抗病毒。

新安東京海上產險提醒，儘管天有不測風雲，但民眾可事先準備降低可能的影響，在面對法定傳染病威脅下，國人除平日健康飲食、適當運動，維持良好生活習慣，以提升自體免疫力外，亦可透過保險協助避免疫情侵襲而措手不及。